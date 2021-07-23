行政院宣布27日起降為二級警戒，餐飲業可望開放內用，為期2個多月的「外送外帶歲月」即將終結，餐飲龍頭王品董事長陳正輝表示，疫情對餐飲業衝擊之大，也讓消費者的餐飲習慣被改變，內外並行已難改變，「內用＋外帶外送」將主導未來的營收結構，但看好開放內用後，顧客進來用餐機會大、恢復速度快。

王品股東會中通過2020年盈餘分配案，每股配發4.3元現金股利。王品去年合併營收為新台幣152.3億元，歸屬於母公司的稅後淨利新台幣3.48億元，EPS 4.61元，每股配發現金股利4.3元，延續近年高股利政策，配息率達93.28％。

陳正輝表示，雖然今年台灣本土疫情爆發，餐飲業面臨巨大挑戰，但王品始終看好台灣經濟發展，期待疫情控制後，再次開啟新的成長局面。

陳正輝表示，去年上半年受疫情干擾，但王品集團做了三件事。首先是「和牛涮」和「聚 北海道鍋物」，實現品牌創新和翻轉；其次是以「王品瘋美食APP」150萬名會員為基礎，進行多項聯合行銷；第三是成功以零售商品進軍超商、量販店，打開更多通路。在多方策略推動下，台灣事業群全年營收站回百億元大關。