台積電、鴻海今(12日)一早同步發布重大訊息表示，台積電以及鴻海、永齡基金會各捐贈500萬劑BNT給行政院衛福部作為新冠病毒防疫使用。但據媒體報導，此次由台積電與鴻海永齡基金會採購疫苗，有知情人士透露，在洽談過程中，府方對於合約內容中「某些用詞」並不滿意，後來經議約三方調整內容，將「復必泰」三個字拿掉後，府方高層才點頭放行。

台積電、鴻海今(12日)一早同步發布重大訊息表示，台積電以及鴻海、永齡基金會各捐贈500萬劑BNT給行政院衛生福利部疾病管制署作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用，台積電、鴻海都表示，金額不超過1億7千5百萬美元(約合新台幣49億2275萬元)，2家合計近百億新台幣。

不過，據《信傳媒》12日報導，知情人士向《信傳媒》表示，其實早在本月7日台積電、永齡基金會就與上海復星完成簽約，但台灣政府高層方面對合約內容某些用詞不甚滿意，後來，議約三方再度調整相關的用詞並再度送審，府方高層最後決定拿掉「復必泰」三個字，並直到9日晚間，府方高層才終於點頭。

對於疫苗爭議，總統府發言人張惇涵12日晚間表示，在行政院蘇院長統籌指示之下，行政團隊由羅秉成政委偕同中央流行疫情指揮中心，密集與台積電、鴻海永齡基金會兩間企業商議，透過公私協力，才能取得今日簽署採購及捐贈兩項契約的關鍵進展。