BNT疫苗在國際疫苗評比名列前茅，民進黨卻把BNT疫苗視為毒蘋果；對此，孫大千指出，只不過是因為由上海復星取得華人地區的總代理，BNT疫苗在民進黨的眼中就成為了不折不扣的紅色疫苗，深怕台灣人民接種了BNT疫苗之後，大家都會變成中共的同路人，就是這樣的恐中心態，害慘台灣的年輕人。

孫大千指出，就是因為民進黨這種莫名其妙的恐中心態，讓台灣的青少年和青壯年為了優先施打的順序而造成了世代的對立。如果青少年沒有辦法完成疫苗接種，家長根本不敢放心讓孩子們回校開學，美國和以色列新一波的本土疫情都是由青少年染疫所造成的，只要孩子染疫，一定會造成家庭群聚。

孫大千表示，青壯年為了負擔家計，必須每日冒險外出工作，必然會成為染疫的高風險族群，一旦不幸染疫，家中的生計中斷，當然會造成嚴重的社會問題。

孫大千感嘆，如果民進黨可以放下心魔，大發慈悲，協助慈濟基金會和國民黨四個縣市完成BNT疫苗的採購，將為台灣再多爭取到1000萬劑的BNT疫苗，而台灣人民將有1000萬人可以完成兩劑疫苗的完整接種。不管是青少年或是青壯年，都可以同時得到最佳的保護力，更不需要為了優先施打疫苗而爭得高度對立；只可惜民進黨仍然執迷不悟，無動於衷！