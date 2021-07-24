弘爺漢堡特別代表公司提供精美餐袋組合響應第三分局青春專案活動。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

防疫期間，台中市政府警察局第三分局推展「110年暑期保護青少年─青春專案」在官方FB粉絲頁積極舉辦抽獎活動，知名連鎖企業「HWC黑沃咖啡」及「弘爺漢堡」日前特別前往台中市政府警察局第三分局致贈慰問品並提供精美抽獎禮盒，除感謝警察同仁在防疫期間的辛苦，也增加青少年參與的動力。

為了將「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用等」等4大青春專案工作主軸落實到台中市東、南區每一個角落，台中市政府警察局第三分局多次前往興大附農、台中高工、台中家商及明德高中等學校進行視訊宣導，更透過FB粉絲網頁辦理有獎徵答活動。

第一波「青春專案留言按讚加分享」抽獎活動吸引了2千餘名網友參加，活動順利於110年7月21日抽獎送出15份特製USB隨身碟，頗受好評。第二波「青春無悔，知識大會考」更有3千6百多名網友熱情參與，第三分局於24日10時再抽出20名幸運兒，逐一贈送精美小禮。

這次台中市政府警察局第三分局的宣導活動也引起了台中在地企業「HWC黑沃咖啡」及「弘爺漢堡」的關注並熱情支持。

「HWC黑沃咖啡」創辦人林佩霓表示，他們兄弟姊妹土生土長於台中市南區，從小就深切感受到警察維護治安的辛苦，在獲悉該分局舉辦青春專案保護青少年活動後，特別請胞姊林霈涵代表前往致贈紀念品與提供防疫咖啡禮盒，以行動支持抽獎活動。

弘爺國際董事長特助黃軒銘也表示，青少年是國家未來的棟樑，必須妥適保護，因此，在知道台中市政府警察局第三分局這麼用心策劃青春專案活動後，特別代表公司提供精美餐袋組合響應宣導活動，與警察同仁攜手保護青少年。

台中市政府警察局第三分局分局長張則誠表示，感謝在地企業充分展現社會責任對於警察保護青少年相關活動的支持。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！