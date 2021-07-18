疫苗供不應求，台積電、鴻海都成功購買疫苗，台北市長柯文哲多次表態，自己買疫苗一定比民間更困難，不過如今北市府內部已考慮「自購疫苗」，柯文哲今首度鬆口，即使舉債將替市民備妥第三劑疫苗來對付變種病毒。

柯文哲日前表示，現在民間企業（鴻海、台積電、慈濟）共要買1500萬劑疫苗，都還沒進來，而民間已無涉及意識形態，依當前政治氛圍，他要買一定阻礙更大。

但柯文哲今在節目專訪時鬆口，如果要買第三劑疫苗，原則上要買mRNA，為什麼會這樣，因為買第三劑疫苗真正的理由，是要對付變種病毒。柯也嘆，終於台北市要舉債了。

副市長黃珊珊在一旁緩頰稱，市長已經還了500億，不會有市民要罵你舉債80億元，認為北市就是要舉債，都要幫市民買疫苗，並強調，我們先準備好，買不買得到還不知道，但是我們態度現在要出來，這就是首都的態度。

針對北市考慮舉債買疫苗部分，台北市政府發言人陳智菡補充，黃珊珊在影片中提及的80億元，有40億元為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在做討論當中。