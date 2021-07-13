《新新聞》社長最新圖文創作，教你如何在最壞的時機，找到最好的契機

16則工作修煉分享、14則管理真心話、 19則快樂的普通人私房話、14則生活哲理， 共收錄63則關於富裕與智慧人生的真實對話， 以及63幅手繪人生風景畫。

【五大主題】

未來不可測，猶如未知的旅程，不論是經營者和職場工作者都需要「樂在其中」的心境：

順境也好，逆境也好，都是市場運行的過程；暖時也罷，寒天也罷，這是人生的歷程。

關於職場和人生，請看王社長的修練心得：

第一章 江湖

第二章 主管與部屬

第三章 男人的心情

第四章 女人的愛情

第五章 富慧人生

想要富裕又有智慧，必須做三件事：

第一、行善積德，這樣才有好的磁場。

第二、讀書寫字，這樣才有智慧。

第三、勤勉正直，天道酬勤，這樣才有正向循環。

【精彩書摘】

春節之後，總會收到辭呈，今年也不例外。

她來公司三年，春節上班的隔週跟我提辭。我問她:「不是才剛成交一個年約大案嗎?幹嘛要走?要去哪裡啊?」

她說:「有一家同性質的公司找我去當總監，負責帶七、八個人，月薪比現在多一倍。」

我說:「這是升官又發財，我沒有條件留你，恭喜你!我們好好吃頓飯，把你送走，祝你順順利利。」其實我私底下有點擔心，因為她完全沒有帶過人，沒有管理經驗，這條路絕對辛苦。不過，反正年輕嘛，放手一試，沒什麼好怕的。

我擔任管理職超過二十年，通常有三種辭呈我不會慰留:第一是進修，尤其是有專長、有學位的進修，如果同仁申請到很好的學校，

又存到足夠的錢，那真是他的福氣，一定要好好祝福他。進修是人生總體能量的提升，未來一定有回報。

但是那種到國外打工遊學，剪羊毛、採水果，毫無專長的遊學，基本上我不支持。我看過一些從澳洲遊學回來，沒存什麼錢，英文沒學好(因為都在跟動物和植物相處)，愛情飄走，回到台灣職場削官減薪的案例，比比皆是。真是浪費青春。

第二是生病。命只有一條，生病就要休息，工作可以再找。可能是網路時代工作壓力的緣故，近年來一些慢性病也發生在年輕人身上，每年都有年輕同事因為生病而請辭，這時候只能讓他們離開，祝他們早日康復。

第三種就是被挖走。通常同仁被挖走，我會問兩個問題，第一是有沒有升官?例如歷練管理職，或者培養更好的專業。第二是年收入有沒增加三成以上?如果兩者都有，祝你功成名就。

換工作的風險很高，如果沒有足夠的成長性，沒有誘人的加薪幅度，不要輕易嘗試。

春節過後，我到萬華龍山寺燒香，為家庭和公司祈福，感謝一起打拚的同仁，也祝福另有高就的同仁。相處都是緣分。對於管理者和經營者，辭呈是一種打擊，也是一種提醒。我們總是看著離職同仁的背影，心中得到一些反省和修正。

(本文摘自《喜歡的事開心做，不喜歡的事耐心做》/商周出版)

【作者簡介】

王學呈，目前是風傳媒集團合夥人兼《新新聞》社長。

1962年生於台北市，師大附中、政治大學法律系畢業，美國華府美利堅大學（AU）法學碩士。

曾任《經濟日報》記者、鉅亨網執行副總編輯、蘋果日報《財富周刊》總編輯、錢櫃總經理、商周編輯顧問公司暨《高爾夫雜誌》總經理、東森新聞雲總編輯。

著作包括《股市禪語》（1999年）、《股市爸爸》（2002年）、《人生需要經營，也要適度放過自己》（2019年）。

啫好是旅行、閱讀、書法和繪畫。小時候想當畫家。