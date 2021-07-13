好不容易踢進歐國盃決賽的英格蘭，在與義大利激戰到PK之後飲恨，雖然主因是總教練調度失當，但是在PK沒踢進的拉許佛(Marcus Rashford)、桑喬(Jadon Sancho)、薩卡(Bukayo Saka)仍無可避免遭到球迷的責難。憤怒的球迷口不擇言，包括一些「攻擊性與種族歧視字眼」。

拉許佛感嘆：「我讓隊友與所有人失望了，我只需要一個罰球來貢獻球隊，我平時閉著眼睛都能踢進，為什麼這次不行？這不斷在我腦海裡打轉。等了55年的決賽，只要1顆罰球，我能說的只有對不起，我很希望結果不是這樣。」

足球界的歧視無所不在，從膚色、種族、信仰、出生地都可能被歧視，球迷常諷刺說：「贏球是國家之光，輸球就變回黑人或難民。」

拉許佛說寫道：「我能夠承受所有對我球場表現的批評，我應該要踢進那顆罰球。但我絕不會因為我是我而感到抱歉，我是一個23歲來自南曼徹斯特的黑人，我感謝那些寬仁的留言，我們會回來的。」

英格蘭總教練邵斯蓋(Gareth Southgate)指出，這些謾罵的球迷並非全數來自英格蘭，有些應該是外地過來攪和的。倫敦警方著手調查這些人，推特官方也忙著刪文。邵斯蓋自以為出其不意，在延長賽最後1分鐘才換上拉許佛與桑喬，他們剛踏上草皮就要負責決生死的PK，信心不足而壓力太大，終於導致失敗。