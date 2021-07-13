1名網友控訴日前遭到台南1間實業公司誇張對待，他先前面試完收到錄取通知，但到職日前但因疫情延後到7月初，當天報到時，公司卻突然通知他因內部出錯，因此已有其他人報到上班，要他不用到職了，讓他憤怒且傻眼；有網友則說，若雙方在信件中已確認錄取、同意報到，勞動契約就已成立，該公司已算違法解僱員工。

1名網友在Dcard上發文表示，他日前當兵完投履歷找工作，到台南1間實業公司面試後收到錄取通知，雙方約定好6月1日報到上班，但因為疫情關係，公司人資表示可能需要分流上班，詢問他有無意願延後報到，他考量過後同意等3級警戒解除在報到，而近來疫情趨緩，他最後收到公司通知7月5日報到上班。

男子面試完收到錄取通知，但到職日前但因疫情延後到7月初，當天報到時，公司卻突然通知他因內部出錯，因此已有其他人報到上班，要他不用到職了。（翻攝自Dcard）

該網友表示，報到當天他在填寫資料時突然被人資小姐說「不好意思，並沒有叫你今天來報到耶」，他當下傻眼並出示郵件內容，對方匆匆回辦公室確認後，竟說因為當初與他聯絡的人資搞錯了，目前已有另1名新人報到，並要他不用來上班了，他當下只能無奈地回家。

男子面試完收到錄取通知，但到職日前但因疫情延後到7月初，當天報到時，公司卻突然通知他因內部出錯，因此已有其他人報到上班，要他不用到職了。（翻攝自Dcard）

該網友說，他事後寫信詢問對方，對方解釋因為公司目前正在裁員，因此不再聘用新人；而勞工局則說能依不履約走民事訴訟，也能提出證據檢舉；其他網友則留言說，「這年頭連已經拿到offer了，都還能被搞」、「搞錯人真的超級誇張」，也有專業的網友說，如果公司口頭通知錄取，或發給求職者錄取通知，求職者回覆接受了，雙方勞動契約就算成立，並非一定要勞工正式報到、提供勞務才算契約生效。