數位金融覆蓋率隨疫情更為普及，民進黨立委今呼籲農委會，在歷經三級警戒期間實施的「實名識別」和「零接觸」後，農民已逐漸熟悉多元支付，有必要順勢發行「農民福利卡」，讓農民不論購買肥料、農藥，或領取天然災害救助、老農津貼、退休儲金等，都可整合在福利卡「一卡就通」。

農委會去年起陸續實施肥料、農藥實名制，藉此輔導農民用藥，但因購買時須出具身分證，引發農民、農藥行反彈。對此，立委鍾佳濱、邱志偉、郭國文倡議發行「農民福利卡」，一方面整合農民福利系統，一方面可作為類似悠遊卡、一卡通的電子支付工具。

鍾佳濱表示，農委會共有肥料補助、農機補助、災損救助等30多個福利系統，申請時都須一一填寫表單，實際操作時確實很不方便，因此早在今年初就呼籲推出「農民福利卡」，讓農民憑卡就可申領補助、津貼或退休儲金。

鍾佳濱說，在經歷2次農民紓困生活補貼，農委會已建立一套實際耕作者的認定標準；而今年7月1日上路的農藥實名制，未來也將做為實耕者身分的佐證。因此，年初他就與邱志偉、郭國文共同提議「農民福利卡」，如今隨疫情三級警戒期間的「實名識別」和「零接觸」，疫後經濟「零接觸」將持續為趨勢，農民逐漸熟悉多元支付，未來農政單位及農業金庫更應及早布局。

鍾佳濱表示，農民福利卡的設計，不只是對公部門請領相關補助，更可拿來當作類似悠遊卡、一卡通的電子票證，用來付款買農藥、在大型通路消費、搭乘公共運輸交通，為農友做更多元化的服務。

民進黨立委郭國文表示，農民福利卡政策確實可以讓行政作業更便利，無論是農民職業保險、退休金請領都可藉此系統推行；另方面，當然也可與市場消費結合，讓農民憑卡就能到超商、農會、農會電商拍賣平台使用。

民進黨立委邱志偉也強調，今年4至5月，受到疫情緣故，使用電子支付的人數一下就增加38萬人，代表各行業、不分北中南都有更多人習慣電子支付，因此呼籲農委會能盡速推行同農民福利卡，複合式整合農漁民各項福利。

屏東縣高樹鄉農會總幹事謝朝景也認為，如果有這樣的措施，未來更會有助於農委會訂定實際耕作者的範圍，讓所有真正有在耕種的人都可申請福利卡，有助於精準推動農業政策。

對此，屏東九如木瓜農林偉弘表示贊同，他說，如果可以憑卡購馬農材的確很方便，畢竟實際務農時，通常不愛把錢帶在身上，因為會把錢弄髒，買東西都會很不好意思，所以他很支持農民福利卡政策。

屏東永信蔬果運銷合作社青農代表邱慈緯也認為，只要有這樣的憑證，未來無論購物、填寫產銷履歷，都可直接把金流與資訊上傳系統，事後資料查詢也會相當方便。