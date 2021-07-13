對於藍營4縣市盼以永齡、台積電模式採購疫苗，但行政院說現階段沒有再開啟新專案的必要，呼籲外界「質疑政府要卡BNT疫苗」的不實謠言到今天為止。文傳會主委王育敏批評，民進黨相關人士患了「集體失憶症」嗎？一開始對上海復星代理的BNT疫苗貼紅標籤，民進黨做錯事不僅不認錯，還試圖透過文宣洗白、邀功，毫無羞恥心。

王育敏說，蔡政府一開始對民間採購疫苗的態度就是「擋擋擋」，永齡提出時，政府沒有積極協助，直到鴻海創辦人郭台銘發聲明才動起來，慈濟也是直到上人跟蔡英文通電，才轉彎以專案放行。

王育敏表示，國民黨執政4縣市為人民請命，幫人民採購疫苗，為何行政院還再擋，面臨Delta病毒侵襲，台灣至少要打到八成三的疫苗覆蓋率才足夠，政府憑什麼還再擋4縣市聯合採購疫苗，完全沒有道理，且應被譴責。

被問到《路透》報導，作為代理商的上海復星醫藥，曾在談判過程中要求取得台灣的醫療紀錄，王育敏說，國民黨沒有參與談判過程，不了解其中內情，要政府採購過程中，適時公開相關資訊。

國民黨上午舉行「蔡政府防疫無能、解封失能」記者會，面對微解封亂象百出，智庫副執行長黃心華提出恢復正常生活的6大建議，包含關注疫苗混打的正反趨勢和第3劑疫苗的追加；疫苗布局應彎道超車，以免明後年的防疫物資採購再度落後其他國家。

黃心華還說，防疫技術需再升級，特別是確實掌握民眾在某場所的到離時間，以及簡訊實聯制應改善為能主動提供與確診者足跡重疊之示警以及跨縣市輔助疫調的機能；青年疫苗施打應納入規劃，並關注50歲以下疫苗孤兒的權益等。