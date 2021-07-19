國民黨立委林思銘與慈善團體「挺戰疫」，19日捐贈6000件防疫防護衣，給台大新竹院、榮總新竹分院、中醫大新竹附設醫院、縣警察局和消防局，指紓困預算經3次追加，共編列339.5億元供衛福部採購疫苗，買了那些疫苗？何時到貨？蔡政府稱「機密」，說清楚、講明白，很難嗎？

林思銘說，台積電、鴻海永齡基金會向上海復星採購1000萬劑BNT疫苗，每劑32美元，折合台幣約900元，加上冷鏈運輸、保險等費用，共約台幣100億元，都說得清楚明白，一點都不機密。

林思銘指同樣的事情交給衛福部來做，為何全部成了機密？衛福部次長薛瑞元曾說，339.5億元是要用來採購3500萬劑疫苗，除了美、日捐贈的疫苗外，真正採買到貨的只有245.3萬劑。

林思銘假設政府採購價格與台積電、鴻海一樣，每劑成本1000元，總共應支出24.5億元，但到6月底止，卻已花了67億元，其他費用究竟花到哪裡去？有多少預付款？向那些廠家預訂多少疫苗？衛福部說清楚、講明白，很難嗎？

林思銘指主計處明白稱疫苗採購非機密預算，他要問問蔡政府，疫苗採購到底算什麼機密？ 為什最基本的「公開透明」，就是做不到？

林思銘與蘆洲淨因佛寺上惟下悟法師、台北市禮天慈善關懷協會理事長蕭宇翔，在台大新竹分院生醫院區捐贈防6000件防疫防護衣，希望防疫勇士們有更多的防疫能量，守住疫情戰場也保護自己。