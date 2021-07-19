【愛傳媒陳朝平專欄】台積電創辦人張忠謀第四度擔任今年度APEC領袖代表。據悉，蔡英文已交辦張在會議中提出兩大主張，一是期許成員體各國為公平、迅速取得疫苗做更多努力，二是面對疫後時代挑戰，各成員國應攜手合作，秉持自由貿易精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

張忠謀梅開四度擔任APEC領袖代表，足見台灣參與國際社會和組織，已到了「無可用之兵」的地步。而蔡英文的兩點指示，更讓人懷疑台灣的防疫政策是否已到了精神錯亂的地步？

「期許成員體各國為公平、迅速取得疫苗做更多努力」？台灣自製疫苗進度落後，二期臨床勉強通過，三期臨床未做，偷雞式的免疫橋接又不得國際認可；政府採購疫苗，無能又無方，還得仰賴美日兩國捐贈；阻攔民間採購疫苗在前，搶功在後，有甚麼資格去期許各會員國公平、迅速取得疫苗？

迄今為止，APEC會員國之一的中國大陸，自製疫苗國藥與科興均已獲得WHO認證和多國緊急使用授權，大陸接種人數全球第一，捐贈疫苗數量也遠超歐美各國。台灣不讓大陸疫苗進口，惡言拒絕大陸捐贈疫苗，何來臉面期許各國公平

迅速取得疫苗？至於「各成員國應攜手合作，秉持自由貿易精神與原則，對全球復甦做出貢獻。」的主張，更屬可笑。

台灣當局，初以上海復星醫藥代理BNT疫苗為由，百般刁難BNT疫苗輸入，且大肆造謠，攻訐北京阻撓台灣採購BNT疫苗。

准予授權民間採購BNT疫苗後，又提出「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」等完全不符自由貿易精神與原則的嚴苛要求。蔡英文指示張忠謀在APEC會議中高談自由貿易精神與原則，豈不是自取其辱？

張忠謀創辦的台積電，此番先是作為美國加贈台灣疫苗的槓桿，後遭蔡政府利用，沖淡鴻海永齡基金會捐贈疫苗的功蹟，如今，張忠謀還得老驥伏櫪，為蔡政府在APEC領袖會議上衝鋒陷陣？

作為全球半導體產業最有影響力的人物，張忠謀究竟是愛台灣，明知不可為而為？還是自願為錯亂的政權政策辯護，為虎作倀地壞了自己的清譽，又害了台灣？

或許，張忠謀亦有不忍言之痛？

作者為資深媒體人

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