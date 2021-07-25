【愛傳媒楊忠衡專欄】清晨四點，台北大雨。是誰取的好名字，明明是颱風，卻有個很帶喜氣的名字——「煙花」。諷刺的是，在煙花照耀下的地球，一點都不喜氣。

日本正進行著有史以來最愁雲慘霧的奧運。從印尼、印度到歐美，新冠肺炎像追捕不著的病蝗。洪災侵襲西歐，也吞噬四川和河南。台灣雖然疫情從三級降二級，回復正常生活依然是遙不知期的奢待。

地球真的生病了，不記得生活曾經這樣，被綿綿不絕的災禍纏絆。

為了不確知的疫情，昨天不得不做了重大的割捨。雖難免仍有點無法釋懷，但看看那些載浮載沈的眾生，覺得自己還能氣定神閒的處置手邊事，已經是莫大的幸運。

眾生已經夠辛苦，對受災的人們，還耳聞一些宛如豺狼撕咬般的冷血言論，直覺荒謬。

如同卡謬「瘟疫」裡描述的場景，處在無神、無正義、無公理的時空，社會只能憑人性維繫。而人性是一種信念。

所以我祈禱，祈禱生信念。

作者為廣藝基金會執行長

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