台灣購買疫苗的價格引發諸多猜疑，對於各界不斷追問，衛福部長陳時中在昨（18）日的記者會中表示，「追究疫苗價格是居心叵測」，引發譁然。對此，資深媒體人王淺秋質疑，是心裡有鬼？還是在維護誰的利益？

對於陳時中「居心叵測」說法，王淺秋今日在臉書提出質疑，「是心裡有鬼？在維護誰的利益！？」她並提到行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞捲入「牡丹灣villa群聚」一事，痛批綠色權貴當道，「丁怡銘」升級版「陳政聞」再開人民眼界。

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞涉違規群聚，請辭獲准。圖為民眾向媒體爆料，屏東縣牡丹鄉頂級渡假村「牡丹灣villa」有18名老顧客違規群聚用餐。（圖/民眾提供）

王淺秋表示，特權階級大官跟建商群聚奢華住宿宴飲，就差沒報公帳了，對比民眾車上喝個水都不行，疫苗他們先打，百姓慢慢等，好個為所欲為目無法紀的執政黨，且請辭就想「準過去」？反正等待來日酬庸更上層樓；而整件事沒監視器、沒名單、沒真相，跟疫苗採購預算一樣都是國家機密，藐視國會，破壞民主體制。

有關牡丹灣villa爆違規群聚用餐，陳政聞昨晚已請辭獲准，屏東縣政府獲悉消息後則第一時間受理並舉發，且依據業者陳述，已依違反傳染病防治法予以舉發，衛生局接文後在17日決行，裁罰業者6萬元，今將寄出罰單；另屏東縣政府今也將15人名單舉發函送衛政單位。