疫苗施打率已達25%目標，然而疫苗抑制病毒擴散的成效卻沒有想像中好，有醫生建議，疫情警戒降到二級是否要持續戴口罩，是否會成為常態性的指引？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除非在藥物、疫苗，或是病毒變異株有出現重大變化下，否則戴口罩、勤洗手、保持社交距離都會是常態。