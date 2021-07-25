接種率達25％無效抑制病毒擴散 陳時中揭3件事將為常態 14:432021/07/25 中時 李柏澔 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫苗施打率已達25%目標，然而疫苗抑制病毒擴散的成效卻沒有想像中好，陳時中表示，除非在藥物、疫苗，或是病毒變異株有出現重大變化下，否則戴口罩、勤洗手、保持社交距離都會是常態。（圖／示意圖，記者鄧博仁攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗施打率已達25%目標，然而疫苗抑制病毒擴散的成效卻沒有想像中好，有醫生建議，疫情警戒降到二級是否要持續戴口罩，是否會成為常態性的指引？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，除非在藥物、疫苗，或是病毒變異株有出現重大變化下，否則戴口罩、勤洗手、保持社交距離都會是常態。 防疫關鍵在通風 居家種植這款植物 有助空氣清淨 台中補習班可復業 南投有條件開放幼兒園 #25% #病毒擴散 #常態 #戴口罩 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國新增1487例確診 非首都圈占比創新高 11:042021/07/25 國際 朱晏民專欄－疫情反覆 經濟影響漸減 04:102021/07/25 財經要聞 頻下訂單卻不到貨 趙少康批空談 04:102021/07/25 焦點要聞 最多國家認可的疫苗排行 ICU醫：莫德納僅第5 11:292021/07/25 生活 中醫體質調理 緩解疫苗副作用 04:102021/07/25 焦點要聞 除了護眼 還能對抗新冠肺炎？研究發現蝦紅素的3個益處 07:132021/07/25 健康 中市議員批受不了基層聲音竟刪除LINE 教育局：已造冊專案送中央審查 13:482021/07/25 政治 當心報復性感染 04:102021/07/25 時論廣場 疫苗接種率25％提前達目標 蔡英文：會持續取得疫苗 11:152021/07/25 政治 基隆720名補教人員快篩 明打疫苗提升防護力 13:572021/07/25 生活 疫苗覆蓋率超過26％ 醫擔心一件事：恐導致醫療崩潰 11:272021/07/25 生活 生活熱門新聞 指揮中心拍板 打完AZ八周後可混打莫德納或BNT - 生活 高端將加入公費疫苗平台 陳時中曝接種計畫 - 生活 胰臟癌早期難察覺 醫曝高危險群：有8大症狀要注意 - 生活 外送到18億「陶朱隱園」網笑：小費賺6千 同行驚曝餐點明細 - 生活 安卓用戶快檢查！11款App藏惡意軟體 會偷個資、盜刷卡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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