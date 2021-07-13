台中市政府觀光旅遊局長韓育琪今日在市政會議進行「台中市政府觀光旅遊局防疫作為及紓困推動情形」專案報告，市長盧秀燕提醒出遊做好防疫措施。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府觀旅局長韓育琪13日在市政會議專案報告，配合疫情三級警戒暫停或有限度開放觀光場域，推出多項防疫作為及紓困措施，包括成立居家檢疫替代所、確診者旅宿足跡清消、安心旅宿認證，以及防疫旅宿獎助、居家檢疫或隔離者家屬住宿補助，並輔導業者為疫後觀光行銷宣傳預作準備。市長盧秀燕表示，觀光場域漸進解封，市府會加強稽查，也希望民眾出遊保持社交距離，做好防疫措施。

市府13日線上直播市政會議，由觀旅局長韓育琪進行「台中市政府觀光旅遊局防疫作為及紓困推動情形」專案報告。盧秀燕說，今日起觀光場域漸進解封，暫不開放不易控管及施工地點，市府將觀察解封成效研議是否進一步開放，民眾可至觀旅局網站查詢開放地點，提醒大家外出做好防疫措施。

韓育琪指出，市府成立30處「居家檢疫替代所」共計1835間客房，提供無固定住所、無法於自宅進行居家檢疫的市民、在台中就學及就業者入住，並會同相關單位每月查核，並針對確診者旅宿足跡進行清消。另外，推出「安心旅宿」標章認證，提供旅客安全住宿環境，目前核發289家，將持續鼓勵業者加入，市府也推動暖心醫護住宿方案，媒合旅館業提供第一線醫護人員免費入住。

紓困推動方面，市府除配合中央紓困4.0方案及獎助居家檢疫替代所外，推出居家檢疫或隔離者家屬住宿補助；針對業者，草悟廣場暫停營業期間免收租金，大安濱海露營區去年營運權利金繳交期限延後2個月，協調地稅局、水利局減免旅宿業房屋稅、溫泉業溫泉使用費分期繳納，市府也推出「台中旅宿業創意行銷能量蓄積提案計畫」，鼓勵旅宿業者盤點資源為疫後振興做準備。

中央流行疫情指揮中心宣布3級警戒維持至7月26日，部分場域今日起可適度鬆綁，觀旅局開放大坑1號至5號、5-1號、6號至8號、大肚萬里長城、龍井竹坑南寮、烏日知高圳、潭子新田等13條登山步道，步道附屬涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施仍暫停開放。

后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊(1K至3K路段施工封閉)、潭雅神綠園道等3條自行車道也開放，但沿線涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施暫停開放。

大甲鐵砧山雕塑公園開放，但涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施暫停開放；大安濱海樂園開放堤防及陸域，但區內涼亭、平台、沙灘、游泳池及水域暫停開放，觀旅局將持續加強觀光場域防疫整備、清消、宣導及人流管制措施。