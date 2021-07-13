賈永婕與亞東醫院內科加護病房主任張厚台、護理部主任周繡玲一同直播。（翻攝自亞東醫院Youtube頻道）

亞東醫院推出「愛在疫情蔓延時 來聽亞東說故事」系列直播，今（13）日中午邀請積極募集醫療物資被封為「抗疫女神」的藝人賈永婕到場，以「女力大爆發，搶命大作戰」為主題，與內科加護病房主任張厚台、護理部主任周繡玲一同分享疫情期間與病毒作戰的故事。賈永婕談到自己心態的轉變，也對所有護理師表達敬佩。

張厚台開場時笑稱，今天是3位「女神級」的人物一起直播，她雖被稱為「女戰神」，但她其實很想把「戰」字拿掉，現場氣氛瞬間輕鬆許多。

賈永婕分享她心情上的轉變，疫情剛開始蔓延時，她本只想當個乖乖的家庭主婦，但後來發現國內整體氣氛充滿怨氣與怨言，所以她思考去做些暖心的事，於是開始做愛心便當，分送到各醫院，幫醫護人員加油。

賈永婕說，當有人告訴她國內極缺HFNC，她去問朋友，才知道這台機器原來這麼重要，所以她想組一個「醫療小蜜蜂」的團隊，於是用最快的速度聯繫朋友，募資購買HFNC，送到需要的醫院，很幸運大家都很支持，包括她的家人也都投入。

張厚台問賈永婕過程中是否感受到挫折？賈永婕神回，唯一的挫折大概就是她家裡的酸民，因為她先生總是潑她冷水，質疑她「事情沒那麼簡單」，其實她知道，先生是擔心她做事不夠細膩。至於外界的酸言酸語，她完全沒往心裡去，不會動搖她的信念與行動。

賈永婕也對所有護理人員表達敬佩，她說，每次到醫院看到護理人員全副武裝，天氣這麼熱，沒有強大的責任感和意志力，根本無法辦到，她真心敬佩所有醫護英雄們。