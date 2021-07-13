台灣民意基金會公布的民調顯示，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點，獲28.2％民眾認同，創下過去兩年半來的最低紀錄；國民黨認同者不動如山；而民眾黨則異軍突起。東華大學教授施正鋒指出，民進黨執政掌握政府資源，所以在民調上一直維持領先，但最近下降的趨勢卻很明顯，且下降的速度甚至還比蔡英文總統的民調還快，他認為原因和防疫問題有關。

施正鋒12日在政論節目《新聞大白話》中(3:40:35)表示，台灣民意基金會的民調，是每個月公布一次，而台灣民意基金會董事長游盈隆通常會看比較長時間的。

施正鋒分析，若按基本盤來講，本來是國民黨比較多，但因為民進黨是執政黨，有較多資源，所以一直在領先，但最近很明顯，一直在下降。施正鋒還發現，民進黨的民調，下降的速度比總統的民調還快，而總統是因為前面有行政院長和衛福部長陳時中當擋箭牌，所以還好，但最近她進也到了死亡交叉。

施正鋒指出，大家信任政府一年半了，但在防疫方面，特別是在疫苗這個部分，小動作太多，「好像在扮演上帝，人情一大堆」，而在最近這波疫情當中，很多人可能都有親朋好友因為疫情而往生，心情很不好，而陳時中還像在講風涼話的樣子，說「以前眼睛無法看到現在價格」，「你眼睛比較不好嗎？講那什麼鬼話？態度太傲慢了」。