蔡英文總統今天下午透過視訊出席「醫師公會全聯會因應疫情應變線上會議」表示，台灣的疫情已經逐步獲得控制、穩定下來。未來更需要醫界加強量能，提升疫苗施打率。她承諾「政府一定會給大家協助跟支持。」

蔡英文致詞時表示，全國三級警戒到今天已經將近兩個月，醫護人員身處醫院、診所，為我們堅守第一線，「大家都辛苦了，非常感謝各位的付出。」

她看到，來自醫院和診所的醫護人員在篩檢站頂著太陽，忍耐防護衣的悶熱，協助大量篩檢；以及在社區的第一線醫師除了細心診治病人，更提高警覺針對社區潛在感染者進行通報；還有醫護人員在醫院輪班照料確診者，甚至為了保護家人避免接觸，犧牲和家人相聚的時光。

蔡英文感謝全國所有的醫師以及醫護團隊人員對防疫所做的貢獻，尤其是各醫界代表在百忙之中還配合政府防疫政策，每周進行全國性疫情應變會議，提供許多協助。「因為有大家的努力，台灣的疫情已經逐步獲得控制、穩定下來」。

近來，隨著疫苗陸續到貨，各縣市也進入大規模的疫苗施打，這部分她也非常感謝醫界的投入和支持。現在，不論是醫院、診所、大型接種站、安養機構，或居家失能病人全面施打疫苗上，已經有很好的成效，未來更需要醫界加強量能，提升疫苗施打率。

今天會議的議程包含提升全國疫苗施打覆蓋率，以及對於三級警戒延長，適度鬆綁措施，全國醫療院所如何部署因應，還有檢討防疫物資整備現況等，她說，面對後疫情時代，許多國家都遇到疫情反覆發生的問題，這說明，我們在防疫的同時，也必須思考如何和疫情共處，而這都要仰賴大家的專業建議以及醫療協助。

她請各醫界代表繼續提供寶貴意見，讓台灣的防疫能夠持續精進。尤其是醫界在第一線，更能體會、發現防疫政策與措施的精進作法，因此，她很期待聆聽大家的意見，也再次感謝大家為台灣所做的一切，「政府一定會給大家協助跟支持。」