配合中央微解封開放入園的「馬告生態園區」，立即有零星的遊客入園。（「力麗觀光」提供／胡健森宜蘭傳真）

13日是中央宣布三級警戒微解封的第一天，可能因為只是平日，加上宜蘭縣政府對縣轄景點依舊採取封園、禁止遊客進入，以及飲食業禁止內用的防疫管制措施，因此鄰近雙北地區的宜蘭縣並未見到大量遊客出現。

由於宜蘭縣「逆時中」，依舊採取嚴格的防疫管制措施，此次的三級警戒「微解封」對宜蘭縣來說意義不大，也未見有別於這陣子全縣嚴格防疫的不同氛圍。

至於隸屬於退輔會管轄、由民間外包經營的馬告生態園區則可說是宜蘭縣唯一配合微解封開放遊客入園的景點，但入園的遊客並不多，在園區活動的遊客稀稀疏疏，業者表示，因為是平常日，入住房客大約是兩成，園區也因應防疫採分流管控，入園人數雖然不多，但卻可以讓旅客及工作人員更安心，大家的心情也可以放鬆一些。

「力麗觀光」董事長蔡宗易表示，「微解封」的第一天，很高興能夠迎接遊客入園，園區工作人員很早就開始做準備，加強園區的清潔以及環境整理，住房率也控制在4成以內，並採「跳間」住房以及送餐服務，讓遊客能放鬆心情入住，不需要擔心防疫措施不足的問題。

一名入園的女性遊客開心地說，上午6點就迫不及待地從家裡出發，已經好久沒有出門透透氣，進入園區看到美麗的山林景色真的是相當興奮；另外有遊客則說，疫情持續了這麼久，終於有機會出門踏青，心情也開朗了許多，也很高興並且謝謝業者，願意開放園區讓大家進入園區走一走、散散心。