全台警戒延長至7月26日，但指揮中心進一步解釋針對特定區域及場所有條件式開放，7月13日(今)起放寬風景區及遊樂園相關管制，其中遊樂園部分容量管制為40%，遊樂設施採預約制等，包含六福村、麗寶樂園、小人國、劍湖山世界、遠雄海洋公園等5大樂園，都將重新開園。

以麗寶樂園為例，陸上樂園「探索世界」每日開放1800人，約佔渡假區最大乘載量之2.5%，後續可能依狀況調整名額。採零接觸入園且需實聯制，並加大旅客社交距離，用餐方採梅花座、禁止邊走邊吃，園區也提高消毒次數提供入園民眾安全無虞的休閒環境。園區也特別在官網提醒民眾入園3大步驟缺一不可：預約制、填寫表單資料並勾選健康聲明、截圖預約成功畫面入園時出示畫面供現場核對。

此外，六福村也表示，原容納人數上限為12000 客次，配合防疫政策每天限3000人入園，且水樂園仍不開放。服務人員將全面配戴防疫面罩，亦不開放室內設施，同時將縮短營業時間最晚下午5點閉園。並提醒民眾務必配戴口罩勤洗手，休憩之餘防疫規格不打折。

而位處東台灣的海洋公園也表示，今日重新開園後配合防疫部分營運有所調整，園區內每日同時在園人數上限為4800人，可能造成近距離的群聚活動，如遊行、解說節目等都將暫停，並鼓勵民眾是先購買電子票券，出示手機即可入園達到進出零接觸。

綜合以上資訊發現，即便指揮中心開放樂園能夠微解封營業，但業者仍謹慎處理，一旦有一個破口出現，全民過去2個月的防疫成效都將歸零。

實際電訪小學生家長小餅就直白表示：「誰不想出去玩？大家應該都很想！但我們還是要再觀望一段時間，因為孩子都還不能打疫苗，萬一碰上無症狀傳染者代價可能難以承擔」，所以這個暑假她還是選擇讓孩子乖乖在家，可能偶爾會去河濱騎腳踏車、散步，因為家長與小孩共同的願望就是，9月能夠順利開學！

不過家長小餅也已經開始關注樂園、飯店等祭出的超值優惠，很多業者都打出超低價的套票優惠，更標榜今年暑假買可以用到明年，這個完全打中眾多家長的心。她說，「我是上班族目前公司已採分流返回崗位，我應該下周一就無法繼續WFH，在朋友推薦下我除了使用免費的線上資源，我也上1111家教網幫孩子找伴讀及英語家教，好處是老師經過人力銀行的篩選評比很積極，小孩少根筋忘了上線時老師會主動打電話催促，讓媽媽居家工作的品質不會一再受孩子干擾，即便家教費用高出一些仍值得。」