國內疫情近日趨緩，六都市長誰的防疫作為最受矚目？民調公司「山水民意」近日發布「六都市長網路聲量」調查數據，結果顯示，台北市長柯文哲第一、新北市長侯友宜第二、高雄市長陳其邁第三，台中市長盧秀燕則是本次疫情期間，正面評價最高的市長。

新北市長侯友宜(左)、桃園市長鄭文燦(中)、台北市長柯文哲(右)。（圖／本報系資料照片）

據「山水民意研究股份有限公司」7月公布六都市長網路聲量統計結果，分析指出，今年5月新冠肺炎疫情爆發，全國進入三級警戒，至今尚未解除，這段期間，死亡人數攀升、三級延長等等，嚴重影響民眾生活。這波疫情，首當其衝的便是位處疫情熱區的雙北，而同為直轄市的其他四都防疫工作也在在牽動台灣民眾緊繃的神經。

山水民意公司7月發佈「六都市長正負聲量比」。(圖/摘自 山水民意公司臉書)

「山水民意研究公司」調查報告顯示，自6月1日至7月4日這段時間統計，六都之中，台北屬於疫情熱區，全國矚目，柯市長防疫記者會話題性不輸CDC記者會，更有北農事件等議題延燒，各界討論不斷，柯市長聲量與其他五位市長完全不在同一檔次，成為輿情聲量冠軍。

山水民意公司7月發佈「六都市長正負聲量比」。(圖/摘自 山水民意公司臉書)

而同為疫情熱區的新北市，侯友宜市長討論聲量雖遠低於台北市長，但侯市長多次的對外發言，也都能引起話題，因此聲量領先其他四都，排名第二。

高雄市長陳其邁在六月初期聲量並不高，但在六月中疫苗開打後引起一波聲量高峰，前段時間也因確診數增加，公開抨擊台北市長柯文哲而帶起聲量，因此聲量緊追在侯友宜之後，排名第三。

而桃園、台中、台南雖然聲量偏低。但在疫情肆虐之下，低聲低亦可能是平安無事的象徵。

該研究報告分析，柯文哲聲量雖高，但仍以負面居多。陳其邁則是好感度不俗，頗受好評。值得注意的是，台中市長盧秀燕雖輿情討論較低，但好感度領先其他五都，正面聲量不差，成為本次疫情評價最高的市長。台南市長黃偉哲則是因台南與疫情較無關聯，但整體好感度也不錯。桃園市長鄭文燦則是在諾富特事件後，淡出民眾目光。