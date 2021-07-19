【LIVE直播】新北確診今+11例 市長侯友宜最新說明｜2021.07.19

新北市今天新增11例。市長侯友宜呼籲，中央要及早購買第三劑加強版第三劑疫苗預防Delta侵襲，讓全體國民獲得更好的保護。面對7月26日可望警戒降級，侯友宜強調，新北市社區篩檢站找出了9成無症狀確診者，目前仍有隱形社區傳播鏈存在，現階段不會撤除將繼續監測。下午三點侯友宜將有最新防疫說明。

侯友宜表示，新北今天有11例確診個案，有6人是新案，5人是居家隔離中陰轉陽姓，都是屬舊案；其中新增的6人中，淡水區有3人屬家戶，感染源非常清楚。

侯友宜說，社區篩檢站扮演控制疫情的關鍵角色，大概找到了將近9成以上的無症狀確診者，社區篩檢站是阻斷隱形傳播鏈，最有效控制疫情的方式，目前雙北社區裡還有零星隱形傳播鏈在，新北會不斷調整步伐，社區篩檢站仍然會繼續監測。

三級警戒餐飲業等百業蕭條，侯友宜表示，不管是振興券或是其他的方式，只要有助於這些受到傷害的行業及早恢復生氣，讓台灣的經濟能夠再度的往前走，他都樂見其成。