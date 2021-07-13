中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13日）彙整各縣市疫苗莫德納疫苗預估剩餘量，扣掉部會專案預估19.2萬劑，各縣市尚餘90.2萬劑，新北市約還有20萬劑，對此，新北市議員張志豪批評，新北市疫苗數量是全國最多的縣市，但施打率卻是全國最差。

張志豪表示，中央分配包含56萬劑莫德納和26萬劑AZ，高達82萬劑的COVID-19疫苗給新北市，疫苗數量是全國最多的縣市，但施打率卻是全國最差。侯市府罵中央搶版面跑第一，疫苗施打卻是慢吞吞，呼籲別再用新聞聲量做防疫策略，拖慢覆蓋率。

張志豪說，以六都施打率來做比較，台北62.6％、桃園78.6％、台中60.1％、台南81.7％、高雄61.2％，而新北僅55％。張志豪認為，侯市府一直用疫苗不足的新聞操作來掩飾防疫缺失的事實，但當中央給足了疫苗數量後，施打效率卻是敬陪末座。

張志豪表示，隨著國際友人贈送和國家採買的疫苗逐漸到貨，台灣的疫苗量能大幅提升，中央今日也開放18歲以上國人疫苗施打意願登記，但，以新北市的施打效率要如何因應接下來的大量施打潮？

此外，今日新北又是確診數最多的縣市，呼籲侯市長別再口水了，快點增設大型接種站，加速施打疫苗，台灣才有機會達成群體免疫的目標。