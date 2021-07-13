疫情衝擊各行各業，命理師雨揚老師擔憂員工的家庭也受到疫情波及，特別提供輔助方案來加碼幫助員工及其家人。此外，近來永齡基金會、台積電採購BNT疫苗成功，加上政府逐步開放施打疫苗的資格，雨揚老師因此特地幫旗下近200名的員工投保疫苗險，希望鼓勵員工能安心地接種疫苗，令員工們倍感窩心。

一向把員工視為家人相待的雨揚老師，打從疫情延燒以來，便一路心繫員工的健康與身心狀況，陸續贈送員工口罩、防疫護目鏡及面罩等。也因部分員工擔心疫苗注射後產生的結果，雨揚老師特地幫所有員工投保疫苗險，鼓勵員工有機會打疫苗時要趕緊去打，為自己添加一份防護力。提供給員工的輔助條件為自今年2月至7月期間，其配偶、子女因原有工作受疫情影響而非自願失業或無薪減班，導致家庭生計受影響，且因資格不符無法申請政府相關紓困案者，只要出具相關證明，該員工便可獲得一萬元補助。

充滿正能量的雨揚老師除了體恤員工外，更以善心回饋社會。她成立「雨揚慈善基金會」已有9年，期間捐款金額達上千萬元，除了捐贈物資給其他社福團體外，也幫助上千名學生獲得清寒獎學金及營養午餐，亦幫助許多孩童及銀髮族，享有「寒冬暖衣計畫」及園藝輔療服務等。先前她更與「雨揚慈善基金會」的同仁，準備上萬餘件的醫療級口罩、醫用PVC手套及拋棄式面罩分贈至新光醫院、台北淡水馬偕醫院及台北內湖三軍總醫院，力挺醫護人員，並期盼台灣抗疫成功，全民早日回歸安穩的生活。