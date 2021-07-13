預計8月18日在台上映的好萊塢動作片《特種部隊：蛇眼之戰》，找來「瘋狂亞洲富豪」亨利高汀挑大梁，在片中飾演「蛇眼」一角。他表示，接到這個角色就有心理準備，知道要非常積極的訓練，而且還是由傳說中最強動作指導谷垣健治密集訓練，剛開始第一個禮拜簡直就像地獄，身體瞬間從0飆速到60的狀態，體能潛力大爆發。

他說道：「所有的演員最後都透過訓練將每個角色演得栩栩如生，甚至透過訓練更加了解自己，不管導演有什麼要求，都可以做得到，這種感覺真的很棒。」

飾演史嘉蕾的薩瑪拉威明，談到訓練過程非常辛苦，但超級好玩，有點像學習跳舞，只是最後會全身瘀青而已。烏蘇拉可貝蘿飾演男爵夫人，她表示整個訓練真的超難，但她現在覺得自己好像無所不能，很有成就感。

動作指導谷垣健治說：「很多電影只有日本劍術，激烈槍戰，或是飛車追逐，但這部電影什麼都有。」飾演「白幽靈」的安德魯光司也大讚，動作指導團隊擁有編排日本劍術以及打鬥動作的豐富經驗，「這是我看過最精彩的日本劍術。」

《特種部隊：蛇眼之戰》描述充滿決心毅力的獨行俠「蛇眼」，在拯救了一個古老日本忍者家族「嵐影氏族」的指定接班人之後，被納入這個家族。他前往日本之後，嵐影氏族就開始教導他成為忍者戰士的各種技能，同時也給了一個他從小就渴望的東西：家。但是當關於他過去的祕密漸漸揭露，蛇眼的榮譽感和忠誠度將受到嚴苛的考驗，那代表他可能會失去他最親密的人的信任。