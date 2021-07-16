當運動員很難，當頂尖運動員更難！

大小威廉絲、張德培、費德勒、史蒂芬・柯瑞、Ｃ羅究竟跟一般運動員哪裡不一樣？

老么的運動成就總是比兄姊更高？街頭訓練比學院派更全面？網球上的咆叫聲為何能影響賽事？穿最新的跑鞋能改變結果？

作者威廉斯是專長研究運動認知領域的學術教授，威格莫是字字珠璣的著名體育記者，兩人結合各自專業集大成為這本跨時代的著作，獨家訪談眾多頂尖運動員與教練，以精確的科學數據佐證，從心理學、社會學、科學角度以及體能與心理因素，解密頂尖運動員背後的成就關鍵。

本書分為三部，首先提及家庭、環境與機運對運動員有和影響，以網壇的大小威廉絲姊妹佐證手足差異、街頭足球為何提升C羅對球技的掌握，以及出生月份如何影響運動員的選拔。

再來說明頂尖運動員如何在壓力下有傑出表現，其用眼方式、思考與解讀比賽的觀點有何不同；並以南非世界橄欖球代表隊贏下冠軍，解讀動機與團隊合作的關鍵。

最後探討最專業的輔助如何協助運動員更上一層樓，以史蒂芬・柯瑞與戴爾・多恩兩位籃球員為例，說明教練和運動科學怎麼精進技巧；以及神經科學、虛擬實境等科學如何改變了現在的運動趨勢。

不論對運動員本人、運動及各領域人才培育的相關人士或觀賞賽事的運動迷，本書提供了菁英的全面觀察視角，希望讀者在參與賽事時能增加更多的趣味。

【精彩書摘】

教練們經常抱怨，他們認為不是只有孩子應該學習，更應該開辦一間學校讓運動神童的家長去上課。法國足球界著名的克萊楓丹學院（Clairefontaine academy）在每次招募新血開訓時，都會舉辦一場專門給家長的演講。「我會集合所有的家長，然後跟他們說，我會做好我的工作，請你也做好你的工作。」克萊楓丹學院的院長克里斯提安．巴西拉（Christian Bassila）說，「你的工作是什麼呢？就是當個家長，當個普通的家長。只要繼續當個家長，一切就會很完美。」

巴西拉最痛恨早早為孩子大肆宣傳的那種家長。「有個父親打給我說，『有幾個記者想為我兒子寫篇特別報導，可以嗎？』我腦中的第一個反應就是『莫名其妙』，你兒子才十四歲。這些家長做太多白日夢了。他還不懂，但是這對未來的發展有相當大的影響。」

有些孩子來到克萊楓丹時，是家長幫他扛著「所有」家當。他們有太多特殊待遇，導致「你很難對他們有什麼正面評價」，巴西拉回想，「只要像個普通人的家長一樣照顧你兒子就可以了，不要覺得『喔！我兒子是個非常厲害的足球員。』」

「身為教練，把家長擺在對的地方，他們就可以變成你的祕密武器。」茱蒂．莫瑞指出她的觀察結果。「他們可以幫你一個大忙，讓孩子變得專業，保持良好的態度、做個有風度的選手、打包自己的行李、到超市幫自己添購口糧等，充分了解自己所投入的運動項目的內涵。」帶著小選手征戰青少年錦標賽時，茱蒂也曾遇過選手的球拍斷線，當她要選手替球拍換線時，選手的回答是：「每次都是我媽弄的，我要打電話給她，她才知道怎麼處理。」茱蒂此時會說：「這又不是你媽的球拍，這是你的球拍。」

運動心理學家戴夫．科林斯（Dave Collins）做了一個研究，分析超級冠軍（擁有超過五十次國際賽出賽紀錄，或是得過五面以上的世界錦標賽獎牌）和「小時了了」（在青少年時期表現優異，但成年後的發展卻止步於乙級聯賽或從未贏得任何獎牌）兩組選手的差別。結果發現，「小時了了組」的運動員的家長，往往比較沉溺於孩子剛起步的運動員生涯。

「超級冠軍在十三歲時的生活是，訓練完回到家，爸爸或媽媽問他：『今天過得怎樣？很好。現在去寫功課。』」柯林斯說道。「而『小時了了』組的選手的父母則忙著打電話：『為什麼我的小戰士沒有被排在中鋒的位置？』、『給他這個多一點，給他那個多一點。』」

「現在採用直昇機教養法的家長數量是前所未見的多，」茱蒂．莫瑞想了想說。「但是如果家長們什麼都一手包辦，就無法培養出運動場上的鬥士、選手、戰士。」

「你不能老是幫孩子解決所有問題，你沒辦法保護他們免於一切危險。而且說起來，這對於培養他們成為出色的運動員反倒有害。」

稀奇的是，莫瑞兄弟不只雙雙登上網球排名第一的位置，他們還是以完全不同的方式登上生涯高峰：安迪是右手持拍的單打好手，並以底線防守反擊的能力著名；傑米則是左手持拍的雙打選手，並以網前的出色表現著稱。

「我們家一個左撇子，一個右撇子；一個專長單打，一個擅長雙打；一個喜歡在網前快速擊球，另一個則守在底線來回跑也不喊累。」茱蒂說道。「他們兩個人南轅北轍，而他們的球風也反映出各自的體能優勢和個性。因此，他們在網球界各自朝著截然不同的方向發展，又以不同的姿態攀上網球界的巔峰。」

「要是他們走上完全相同的路，那我會輕鬆許多。」她笑著說。「從這一點，你就可以看出『了解一樣米養百樣人』的重要性。」

(本文摘自《一個頂尖運動員的誕生》/商周出版)

【作者簡介】

Professor Mark Williams

University of Utah的教授。他是世界上最頂級的體育機能習得及人才發展專家。他曾是許多奧運隊的顧問，包括游泳隊、滑雪隊、冰棍球隊以及單車隊，也曾提許多國際運動機構比如UEFA、FIFA、AIS、USOC以及UK Sport擔任顧問。他合作過的專業團隊包括：Everton FC、Barcelona、Real Madrid、Philadelphia 76ers、San Antonio Spurs、the Chicago Bears、the New York Yankees以及the Brisbane Broncos。

Tim Wigmore

一位得獎記者，主要寫體育有關的報導。他經常為《經濟學家》、《紐約時報》、《ESPN》撰寫文章。他是《每日郵報》的cricket記者，擁有每周的體育專欄，也經常受邀上BBC以及TalkSport節目。