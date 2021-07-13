《新新聞》社長最新圖文創作，教你如何在最壞的時機，找到最好的契機

16則工作修煉分享、14則管理真心話、 19則快樂的普通人私房話、14則生活哲理， 共收錄63則關於富裕與智慧人生的真實對話， 以及63幅手繪人生風景畫。

【五大主題】

未來不可測，猶如未知的旅程，不論是經營者和職場工作者都需要「樂在其中」的心境：

順境也好，逆境也好，都是市場運行的過程；暖時也罷，寒天也罷，這是人生的歷程。

關於職場和人生，請看王社長的修練心得：

第一章 江湖

第二章 主管與部屬

第三章 男人的心情

第四章 女人的愛情

第五章 富慧人生

想要富裕又有智慧，必須做三件事：

第一、行善積德，這樣才有好的磁場。

第二、讀書寫字，這樣才有智慧。

第三、勤勉正直，天道酬勤，這樣才有正向循環。

【精彩書摘】

我和某集團老闆喝咖啡。他問我:「我打算收購某某公司，你覺得如何?」我說:「這家公司的體質不錯，不過它的產品線和貴集團不太相容，買進來之後可能要磨合一、兩年，才可能產生綜效。」

我提醒他:「現在新冠肺炎的疫情嚴重，要不要先等一下，下半年再談。」他回我:「可是，也只有現在這個時候才有好價錢，不是嗎?」

果然是老闆，好東西只有在壞的時機才有好價錢。

二〇二〇年三月中旬，台股跌破十年線，台積電跌破年線，人心惶惶，我出手買了一些台積電，當做長期部位。每股二百六十元以下的台積電，只有股災才會有，不買可惜。過去二十年，台積電只要跌破年線，都是長線買點，屢試不爽。

投資股票其實不難。選定績優股，跟多數人反向就對了。大家搶買的時候，你逢高分批賣出。因為市場總買進之後，股價勢必作頭反轉。

股市連番重挫，大家急著賣股票，恐慌之中籌碼慢慢沉澱，你慢慢向下承接，可以買在相對低點，接下來耐心等待另一次激情賣點。

公司找人也是如此。景氣低迷，有些好的業務人才出現在就業市場，人選不少，一切好談。景氣不好，適合招兵買馬，整軍經武。

投資股票和經營事業一樣，不需要太多方法，只需要一種性格。

前一陣子我到高雄出差，順道坐渡輪到旗津吹風看海。下船之後，榕樹下一排三輪車夫在等客人，閒得發慌。我挑了一輛遊街，服務好的不得了，騎車的歐吉桑介紹景點非常詳細，CP值(成本效益比)很高，遊程結束時看到他充滿感謝的眼神，既感動又心疼。

追妹也要看時機。趁她潦倒落寞，這時候特別脆弱，例如失業的正妹，特別好約，也比較容易接近。

所謂的好時機或壞時機，都是相對的。我在大學一年級的時候選修經濟學，

當時的老師陳聽安說:「景氣並非絕對，景氣好的時候有人賠錢，景氣差的時候有人賺錢。完全看經營。」

正因為人生須臾變幻，我們更應該抱持樂觀善良的心。我讀《維摩詰經》時，特別喜歡「是身如幻，從顛倒起」這八個字。我們常常在最壞的時機，找到最好的契機;在最得意的時候，種下最深遠的怨仇。

(本文摘自《喜歡的事開心做，不喜歡的事耐心做》/商周出版)

【作者簡介】

王學呈，目前是風傳媒集團合夥人兼《新新聞》社長。

1962年生於台北市，師大附中、政治大學法律系畢業，美國華府美利堅大學（AU）法學碩士。

曾任《經濟日報》記者、鉅亨網執行副總編輯、蘋果日報《財富周刊》總編輯、錢櫃總經理、商周編輯顧問公司暨《高爾夫雜誌》總經理、東森新聞雲總編輯。

著作包括《股市禪語》（1999年）、《股市爸爸》（2002年）、《人生需要經營，也要適度放過自己》（2019年）。

啫好是旅行、閱讀、書法和繪畫。小時候想當畫家。