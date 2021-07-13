翁山蘇姬的律師代表說，她目前正面臨另外4項刑事指控，不過律師團決定全部否認不願認罪。聯合國譴責軍政府的政變，呼籲對話、溝通與和解。

半島電視(Aljazeera)報導，翁山蘇姬的律師敏敏索（Min Min Soe）說，曼德勒(瓦城)的地方法院再提出翁山蘇姬的腐敗指控，還有一些指控與前部長敏邱(Min Thu)有關，然而詳細內容還不知道。

敏敏索說，我們沒有拿到案卷，不知道他們為什麼要起訴，也不知相關理由，我們會努力查明。

自從軍方在 2 月 1 日發動政變以來，這位諾貝爾和平獎得主一直遭到關押，目前正在首都奈比多(Naypyidaw)接受審判，罪名包括非法進口和擁有無線電對講機，以及違反災害管理法規定；隨後又被仰光法院指控，罪名是違反官方保密法，最高可判處 14 年監禁。

曼德勒法院的指控是第3座城市發動的法律戰，看來緬甸軍政府要用各種新案件來忙壞翁山蘇姬的律師團，他們可要應對3個城市法院的法律訴訟。

首席律師 Khin Maung Zaw 表示，週一對一名控方證人的盤問顯示，對翁山蘇姬家的突襲是在沒有搜查令的情況下非法進行的。

在周一的軍政府記者會上，軍方發言人佐敏屯( Zaw Min Tun)沒有提到翁山蘇姬案的貪腐罪名內容，他只說「當她成了國家顧問職位後，違反了憲法。」他說這個職位，介於總統和副總統之間。

翁山蘇姬被禁止擔任總統，因為她已故的丈夫和孩子都是外國公民。在她所在的政黨贏得該國第一次選舉後，她被任命為一個新職務「國家顧問」，並且成了實質上的領導人。

星期一，聯合國人權理事會通過了一項決議，譴責緬甸軍方侵犯羅興亞人和其他少數民族的人權，並呼籲該國展開和解。這項決議是由巴基斯坦代表提出的，他們以伊斯蘭合作組織的角度提出建請，因為羅興亞人多為伊斯蘭信仰者。

該決議還呼籲立即停止戰鬥和敵對行動，不能以平民為目標，以及所有違反人道主義行為。

聯合國緬甸人權狀況特別報告員-湯馬斯‧安德魯斯(Thomas Andrews)上週告訴人權理事會，緬甸軍方已犯下了明確的「反人類罪」，並譴責國際社會坐視不理，未能結束這場噩夢。

聯合國人權事務負責人米歇爾·巴切萊特 (Michelle Bachelet) 也說，緬甸的局勢「已從政治危機，演變為人權災難」。

據聯合國的統計稱，自政變以來，已有近 900 人喪生，約 20 萬人被迫逃離家園。而且受到新冠疫情影響，緬甸還面臨著衛生緊急情況。

緬甸軍方將領說，週日有 3400 例新冠病毒病例，而 5 月初的每天不到 50 例。該國報告了至少 19萬2千起病例、 3800 多位病故身亡。然而實際數字可能要高得多。

週二，緬甸媒體報導稱，在仰光市南達貢(South Dagon)地區，士兵竟開槍驅散購買醫用氧氣的人群。