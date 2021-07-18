台南市長黃偉哲日前認同國民黨市議員謝龍介建議，由中央普發5千元消費券，並允諾將向民進黨立法院黨團提議；行政院日前回應，現在還在防疫警戒期間，以防疫紓困優先，防疫和紓困都要做得更好。對此，謝龍介表示，這個回應是在搪塞，並指若蘇揆肯拿出以前當縣長的魄力，會拍板定案的，他也解釋為何要發消費券的原因。

謝龍介接受《中天新聞》訪問時表示，這個回應是搪塞之詞，院長後來有重新詮釋，指各種方案都在考量，如果蘇院長能恢復他當蘇縣長時的魄力，他會拍板定案的，「大家都在拚726解封，如果現在要印消費券、要籌備，拍板要發了，也要一個禮拜，這個作業完就接解封」。

謝龍介認為，要排富也可以，因為富者恆富，上面這10到15%的人不但收入沒減少，還有增加，底但層的15%人卻要面臨永久性失業或暫時性失業的，底層這些貧者更頻。

謝龍介指出，這時候發消費可以循環經濟，尤其在底層，拿去攤販消費，他們可以拿去補貨，之後就可以慢慢開放觀光旅遊業，創造經濟規模出來，政府還是有稅收的回收，最重要的是經濟活絡。

謝龍介坦言，因為底層經濟面臨窒息的臨界點，所以我們才提出這個案子，他也稱讚黃偉哲從從善如流，並指據他理解，行政院有和黃偉哲溝通，「我們是基於建言，我相信以蘇貞昌當過屏東、台北縣縣長的魄力，必定能苦民所苦，如果他現在要重新考量、要排富，我也不反對，這是給基層困苦百姓一支氧氣瓶」。