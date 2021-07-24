雖然距離2024年的總統大選還有一段時間，但對於各陣營會推派那些人選角逐總統大位，各界也都十分關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，台北市長柯文哲在2024年將會成為關鍵人物，他有可能吃下國民黨的地盤，但他和國民黨的關係又不夠密切，綠營還藉由操控輿論，在2022台北市長選舉和2024年的總統大選中，營造出藍綠白三腳督的態勢，造成在野分裂以贏得選戰。

吳子嘉24日在自己的直播節目《董事長開講》中透露，柯文哲的總統適合度有17%，會是2024年大選的關鍵影響人物，柯文哲從來沒有過這麼好的機會，而未來的情況就是，經過疫情發展之後，朝野各大咖力量高低逐漸明朗，有幾個人會有機會逐鹿中原，而蔡英文總統是過去的人物，她只是想維持現在局面，並主導自己的政黨，但這其中有很多很複雜情況。

吳子嘉認為，2022年選戰中，在野黨機會非常大，這其中的關鍵人物是蘇貞昌，若蘇貞昌繼續擔任行政院長，民眾黨的機會就來了，因為他會做到天怒人怨，且蔡英文很客氣，不會請人家離開，蘇會一直當下去，而他就是保障民眾黨有機會成長，吃掉國民黨地盤的啦啦隊，柯文哲要懂這道理。

對於有網友提問，為何綠媒要攻擊柯文哲，吳子嘉指出，此舉的目的是把國民黨邊緣化，而國民黨的民調低迷也和這有關係，民進黨主導和柯P對決，邊緣化國民黨，但柯P的政治能力不夠，和國民黨的之間的網絡不夠好，夠好就可以滲透，在野分裂的情況之下，「2022台北三腳督，民進黨可能當選；2024三腳督，民進黨可能當選，三腳督是民進黨選舉技術」。