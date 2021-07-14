物流科技新創 Pickupp 宣佈，自去年11月獲首輪注資後，再度獲得戰略投資者注資。本輪 A+ 投資者包含 PChome 與基石創投領投，並由現有投資者太古地產，以及新投資者包括台灣的國泰創投、Drive Catalyst（遠東集團旗下創投機構）、香港怡和集團、Zipx 共同參與。

物流科技新創 Pickupp 於5日宣佈，自去年11月獲首輪注資後，再度獲得戰略投資者注資。本輪 A+ 投資者包含 PChome 與基石創投領投，並由現有投資者太古地產，以及新投資者包括台灣的國泰創投、Drive Catalyst（遠東集團旗下創投機構）、香港怡和集團、Zipx 共同參與。

累計至今 A 輪融資總額約 1500 萬美元（約為新台幣 4.5 億元），本輪資金將用於加速拓展台灣新市場，並深化 Pickupp 在香港、新加坡和馬來西亞等主要市場的服務整合與市場影響力。

【PChome加入領投，合作細節尚未公開】

Pickupp 於 2016 年成立，利用數據分析與演算法優化來提高物流的乘載量，基石創投總經理林子樸舉例：「很多物流業者強調的是點對點與即時性，但還有一個空缺是『可以等』的隔日訂單，就有演算法介入的空間，可以訂出一條最佳的路線，或是把這些訂單融入現有物流的排程當中順路送。」

因此，Pickupp 除了合作的素人物流、送貨員之外，也與現有的物流服務如順豐合作，透過 Pickupp 的系統最大化提升配送的效率，這部分與其說是物流公司，更像是架設於物流公司之上的數位監控系統，也因這樣「輕資產」的特點，讓 Pickupp 可以快速拓展海外市場。除此之外，Pickupp 在香港也與一些迷你倉、前店後倉的業者攜手，善用每一分的倉儲空間。

而疫情也推升了 Pickupp 的成長，從去年三月的至今，Pickupp 的用戶增長 250%，亞太區內擁有逾十萬位送貨員。

本次獲得 PChome 的投資，也預計加速落地台灣並與 PChome 合作，細部的合作細節將於日後公布，可以期待的是，除了在台灣的合作，Pickupp 於東南亞的布局，也許有望成為 PChome 跨境的助力。

PChome 執行長暨總經理蔡凱文表示：「公司營運已逾 20 年，陸續與各類物流公司展開合作，以提供更優良且創新的服務。我們相信，以 Pickupp 的科技解決方案，他們將為重塑台灣以至亞太區的最後一哩物流擔當極其重要的角色，也期待未來雙方的緊密合作共迎新契機。」

【Shop On Pickupp：免運費的點對點購物平台】

Pickupp也在疫情中成立Shop On Pickupp服務，強調免運費的購物平台，協助中小企業曝光。圖片來源 : Pickupp

除了純物流的服務，Pickupp 在 2020 年也成立了一站式電商銷售物流平台 Shop On Pickupp，強調免運費，協助有意轉型至線上經營的個人店家或中小企業有更多曝光的機會。

Pickuppe 共同創辦人及行政總裁彭子楓表示：「新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）讓消費模式產生巨變，不少零售商加快轉型至線上業務以應對急速增長的需求。過去一年，我們留意到越來越多公司在物色可靠且靈活的物流服務。」

目前 Shop On Pickupp 的服務限於香港及新加坡，入駐的商家涵蓋眾多品類，包括烘培、零食飲料等。

在台灣營運的第一個階段，Pickupp 將會專注在物流服務的效率與服務品質，但後續也不排除因應台灣本地市場的需求，提出相關的服務，「台灣市場擁有龐大的線上消費需求。Pickupp 可成為中小企業最強後盾，助他們獲取電子商務下龐大的市場機會。」彭子楓說。

（出處：數位時代，原文：物流需求熱！電商大哥PChome領投物流科技新創Pickupp，國泰、遠東也搶加入）

原文來自 TBE 科技東西