證交所的台灣新創板及櫃買中心的戰略新板今（20）日正式開板，在開板典禮中，證交所董事長許璋瑤致詞時指出，新創板制度經過聽取業者意見，參考各國經驗，得出目前較可行的方案，必須勇敢邁出一步，未來將在執行過程中繼續滾動性檢討，作必要調整。

新創板於3月底公告接受申請上市後，4月中旬仁新率先提出申請，但經過證交所嚴密內審後，因有仁新調整事項，致一直無法送審議委員會，最後由仁新於7月初主動提出撤回上市案，致創新板開板後短期將出現掛零的情況。許璋瑤今日在開板典禮也對新制作出善意回應。

許璋瑤首先在致詞時指出，證券市場兼具經濟發展以及保障投資的責任，長期以來，企業必須發展到穩定成熟階段才能到資本市場上市，因此，有些具有關鍵性技術及創新能力的公司，因處在剛發展的階段無法來上市，證交所為了讓這些優質具有發展潛力的公司到證交所上市，特別推出台灣創新板，希望藉由資本市場加化其營運，加速競爭力。

他進一步表示，新創公司上市後所有證券業要繼續給予扶助與協助，可以永續成長茁壯，共同為國家經濟努力，過去幾年在政府及全民共同努力下，國內經濟顯著成長，證券市場也蓬勃發展，目前國內股票總市值已達60兆元，每天成交金額超過5000億元，與往年都是呈現倍數成長，在市場資金相當充沛下，此時正是推出新板塊最好時機。

不過，許璋瑤也主動針對近來市場對新創板制度有些不同看法作出正面回應，他強調，因有些意見難免會有顧此失彼，沒有完全可以納入，例如要不要對投資人資格限制，證券商輔導的年限，還有未來轉板的條件大家都還有意見，並舉例10幾年前在行政院時，院長蘇貞昌曾講過一句話，甲案也好乙案也好，拖案就不好，而他也一直謹記在心。

許璋瑤強調，新創板制度是經過聽取業者意見，也參考各國經驗，得出較可行的方案，必須勇敢邁出一步，相信未來新制度要面臨的困難及挑戰還很多，需要所有證券市場同仁共同繼續努力，未來會在執行過程中，繼續滾動性檢討，作必要調整，讓制度更完美。