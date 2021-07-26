防疫警戒27日起降為二級，民眾回歸工作崗位，餐廳除北北宜外開放內用，民眾對於疫情傳播仍有疑慮，聯新國際醫院首席副院長許詩典認為，解封之後預期民眾可能一窩蜂上餐廳或出遊，可能不利於疫情掌控，首要仍是戴緊口罩、維持社交距離，防疫常態化已成必然，不論是日常生活或旅遊都要學習與病毒共處。

許詩典認為，餐廳開放與否影響到疫情是否有可能會擴散，從三級降到二級，中央防疫作為仍是謹慎的心態不希望社區防疫破功，可以看到開放餐廳內用仍有不少限制，唯一重點仍是不希望民眾群聚，因為聚在一起就是會增加互相感染的機會。

他也說，觀察全球疫情發展狀況，可以發現不論是國外或國內有越來越多年輕人都是無症狀染疫，這些隱形的傳播讓人擔憂，加上Delta病毒目前在全球仍無法有效獲得控制，可以看到英國在解封之後確診數大幅增加，有前車之鑑國內疫情防堵仍是要小心。

許詩典認為，不管疫情警戒是三級還是二級，新冠疫情並非一時的，面對現階段病毒一直在變，在沒有有效藥物及國內疫苗覆蓋率仍不算普及得狀況之下，民眾要學習與病毒共存，除了戴緊口罩以外，維持社交距離、公共場所限制室內人數都是必要防疫措施，要解決病毒問題首要還是提升疫苗覆蓋率，甚至未來施打第三劑或是開放疫苗混打都要積極討論與考慮。