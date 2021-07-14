大馬創作新人蔡明仁在台灣Long Stay5年，孵出網路神曲〈愛，存在〉於抖音破9億點擊的高人氣，他隻身來台打拼，經過一年半的籌備製作及醞釀，將發行自己個人首張同名專輯《蔡明仁MINGREN》。

他從10歲開始學古典鋼琴和木吉他，從念書時期便受到偶像周杰倫的音樂啟蒙及影響，讓他立志當創作歌手並一腳踏入音樂創作領域，在台灣求學進而發跡的蔡明仁視台灣為福地，為了留在台灣耕耘自己的音樂事業選擇離鄉背井，不過近期因受全球疫情影響，蔡明仁坦言已經有長達一年多時間沒回家鄉馬來西亞探望父母，平常靠著視訊煲親情的他感謝作風開明的父母一直支持，更放膽讓他待在台灣闖蕩學習，他透露先前想家跟媽媽聊天時因為一句話而淚崩，「她(媽媽) 跟我說，趁年輕時想做的事情就勇敢去做！要照顧好自己。」

蔡明仁在異鄉奮鬥難免遇到辛苦及孤單時刻，他表示：「我記得有一年在外租的房子突然天花板大漏水，結果讓整間屋子瞬間變成泡腳池，一夜之間無家可歸差點要流浪街頭讓我印象最深刻！還有就是最近今年因為疫情無法返鄉過年，除夕夜那天因為買不到甚麼食物，只好買便利商店的微波食品當年夜飯！當時吃得時候有感到一些些心酸！」