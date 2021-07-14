指揮中心12日宣布調整莫德納疫苗接種間隔時間。（圖／取自楊植斗臉書）

指揮中心12日宣布調整莫德納疫苗接種間隔時間，除第一類醫事人員、孕婦與國籍航空機組員，可按原本28天後施打，其他人都延長到10至12週後接種。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，因為現在莫德納疫苗根本不夠，所以指揮中心想出這招「延長間隔」的方法，尤其刻意將4週寫成「28天」，讓兩者直覺落差沒那麼大，這點真是「超賤」。

楊植斗13日在臉書發文表示，指揮中心12日公告，除了醫護丶機組員及孕婦的接種日期維持在4週之外，其餘對象延長施打間隔，還一口氣延了數倍，從4週變成12週。值得注意的是，這個製表還相當技術性的，將4週寫成28天，「讓你算得沒那麼直覺，超賤。」

楊植斗直言，現在的莫德納疫苗根本就不夠打，下一批更要等到8月才到貨，於是指揮中心想出了「延長間隔」的方法，拖到人民有第二劑可以打為止。原本1個月就可以打第二劑，現在變成等3個月，來確保供貨無虞，指揮中心是不是很聰明？現在政府的如意算盤是，如果把時間拉長為3個月，就有較高的機率，能讓民眾等到第二劑。

楊植斗質疑，指揮中心雖然也有一套說法，稱「很多相關研究都在進行，目前看起來太短時間恐怕效果不好，拉長一點時間也沒有因為時間變長而減退效果」，但明明相關研究都在進行中，如果最後研究證明拉長至12週，保護力將銳減，那這筆帳又該找誰負責？大喊「3+11負全責」的陳時中扛得起嗎？故他呼籲大家在施打莫德納前，必須思考兩件事：一，即便目前還沒有研究證實保護力會下降，但你能否接受指揮中心延長間隔，好讓你等待第二劑？二，即便目前還沒開放混打第二劑，但若三個月後仍沒有充足的莫德納可以施打，當指揮中心「建議」混打時，你是否願意接受混打疫苗（當然，這個選項可能包含高端）？