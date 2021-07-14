今天早上6時52分花蓮縣吉安嫏發生規模5.2地震，深度5.9公里，花蓮市、鹽寮震度達到5弱，直到早上8時50分一共發生22個地震，氣象局地震中心陳國昌主任表示，該地震是7日8日5.4雙主震的餘震群震，非常密集，比較異常，並指出未來一周以上還有餘震發生，不排除還會到達規模5.0，超過5.5機率低。

陳國昌表示，7月7日、8日各自發生規模5.4雙主震地震，包括主震共有15個地震，8日後地震頻率降低，之後在10日、12日、13日2次仍有有感地震，規模都在4以下，一直到今天6時52分更密集的餘震群震發生，至8時50之間共有22次的餘震，其中規模超過5.0有3次，5次規模在4.0至5.0之間，有14次規模3.0至4.0之間。

花蓮連震22次，氣象局表示是7日雙主震餘震，未來一周還恐有規模5強震。(翻攝自氣象局)

陳國昌說，此次地震發生在南北走向的破碎帶，橫跨逾10公里，都是屬相同的構造屬，也因為深度淺的關係，遠的地方震度衰減較快，雖然在嘉義以北有感但絕大多是1或2的震度。

未來還有更大的餘震嗎？陳國昌指出，以往也有群震發生但不如此次異常，多又分批，比較罕見，預估餘震還會持續一個禮拜以上，不排除還會到達規模5.0，超過5.5機率低，大多3.0到4.0。

陳國昌表示，每年5以上的地震有23至25個，但今年上半年就已經接近長期平均值，有8成以上都發生在花蓮地區，確實花蓮地震比較頻繁，但能量多、釋放的地震也多，從幾十年的歷史來看，花蓮要發生大地震機率非常低。