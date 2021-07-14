美國貿易代表署發布聲明表示，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）和英方代表特拉斯（Liz Truss）周二在華盛頓舉行的會議達成共識，兩國將繼續致力於強化雙邊關係。惟英國國際貿易大臣特拉斯在接受媒體訪問時表示，與美方舉行雙邊貿易談判的期限仍然未定，引發美英兩國恐難以在短期內達成雙邊自由貿易協定（FTA）的臆測。

特拉斯表示，未訂下英美貿易談判期限，是因為雙方要達成合適的協議，而非迅速達成協議。她在接受媒體訪問時表示，如果兩國能在今年達成協議，那將是極快的進展。

戴琪和特拉斯均同意，兩國最近在補貼空巴和波音的長期貿易爭端中休兵，為雙方未來在共同挑戰上合作提供一個平台，這些挑戰包括中國和其他非市場經濟體採取的反競爭手段。

兩國貿易代表亦強調公平競爭對於全球經濟的重要性，並同意將共同致力於強化國際貿易體系與解決強迫勞動問題。

特拉斯表示，兩人討論了共同應對不公平的貿易行為、在大型民航機領域的合作取得進展，以及促進1960億英鎊（2707.5億美元）的雙邊貿易關係。她在推特上寫道:貿易=增長=就業。

特拉斯此次造訪美國將停留5天，除了與戴琪會談之外，她還將前往美國西岸為英國的科技投資招商。

在川普執政時期，美英兩國已經就英脫歐後的自由貿易協定展開協商，但直到拜登在1月上任之前都未能達成協議。

拜登政府目前正在審查川普政府時期的貿易政策，因此暫時擱置所有新的貿易協議。此外，本月初拜登在國會快速推動貿易協定過關的權力遭到削弱，這表示美英兩國在2023年以前達成貿易協議的可能性不高。