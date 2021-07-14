歐股收市持平，靠近歷史高點。美國通膨數據高於預期，讓投資人在經濟敏感的板塊進行拋售，但是部分歐企優異業績表現，緩解了跌勢。

周二泛歐Stoxx 600指數微漲0.13點或0.03%，為460.96點。銀行股、汽車股，和油氣股為跌幅最大的板塊，跌在0.5%至1.2%之間；部分防禦性股票和科技股則上漲，緩解了大盤跌勢。

美國上個月消費者物價出現近13年來最大漲幅，核心物價也出現自1991年11月以來最大漲幅。此數據加深了市場對經濟過熱的擔憂，即在經濟重啟的過程中，聯準會可能會提早縮手超寬鬆的貨幣政策。

荷蘭ING首席國際經濟學家James Knightley指出，我們開始懷疑聯準會有關通膨是「暫時的」的說法，我們認為通膨在未來幾個月將維持在高增速的風險中。

歐洲央行(ECB)行長拉加德(Lagarde)周二指出，將不會重複過去過早收緊政策的錯誤。ECB管理委員會成員Mario Centeno則表示，如果ECB在對通膨問題上沒有為自己去強調「迴旋空間」，ECB可能會有失去信譽的風險。

歐洲債券殖利率下跌到近三個月低點，讓歐股的銀行股下跌1.5%。然英國央行取消銀行派息限制，讓英國的部分銀行個股上漲。

芬蘭電信設備商諾基亞大漲8%。有鑑於第二季優異業務表現，該公司計畫上調全年展望。諾基亞股價也帶動電信股上漲0.92%。

瑞士鐘錶商Swatch漲0.9%。Swatch在2021年上半回復獲利，銷售金額大增50%。

瑞典的Nordic半導體大漲6%。該公司上季獲利倍增。

基因檢測公司Qiagen跌4.3%。由於新冠檢測需求的減弱，該公司下調業績展望。