台股上市櫃公司全揭露，今年6月全體上市上櫃公司營收3.35兆，創歷史第四高、今年第二高，僅次於3月的3.36兆元，比去年同期成長15.21%，今年上半年19.16兆元，成長21.55%。

財信傳媒董事長謝金河表示，這是一張很漂亮的成績單，單看半導體、貨櫃航運業，以及鋼鐵業，這些公司營收都大躍升，但受到疫情衝擊，內需產業歷經最肅殺的6月，包括餐飲飯店、旅遊、健身房等產業都成了新苦主，若三級警戒沒有放寬，這些沒有生意可做的慘業會繼續慘下去！

謝金河在臉書貼文提到， 疫情爆發，飯店餐飲受到重創，晶華酒店董事長潘思亮最早出來求救，晶華酒店6月營收還有2.12億元，餐飲還有外帶，像瓦城也還有2.2億元的營收，但是有些不能做生意的，只有一個慘字形容。這次最慘的行業是健身俱樂部，其次是KTV，三是旅遊業。

例如，健身工廠的柏文，3月營收3.35億元，5月營收1.54億，做了半個月生意，營收減半，6月營收剩下64萬元，情況最慘烈。其次是KTV不能唱，錢櫃從2月的3.25億掉到6月的1069.6萬元，營收掉96%，好樂迪也剩下931萬元。再來是旅遊業，雄獅旅遊從去年慘到現在，本來曙光在望，現在更慘，6月剩1371萬元，鳳凰只有320.9萬元，山富也剩1329萬元，五福只有151萬，比柏文的64萬好一些。

飯店的高野只有402.7萬，雲品只有2852萬元，夏都本來夏天是旺季，6月只有310萬元，在花蓮的遠雄海洋只有207.6萬元，台北的六福也只有1431萬⋯⋯日本料理的亞洲藏壽司從2.79億掉到剩2273萬元，頂鮮的御頂6月只做了421萬意。

這是台灣內需產業最肅殺的6月，如果疫情不能解封，警戒沒有放寬，這些沒有生意可做的慘業，還會繼續慘下去！