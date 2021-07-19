台灣自五月中爆出新冠肺炎本土確診潮，全台因此進入三級警戒，直到近日才壓下確診數，在降級前先慢慢嘗試有條件式的微解封，深怕放太鬆會影響已得到控制的感染情況，而熱愛運動並一直勤勞維持身材的美女主播吳宇舒，卻po文表示健身房雖有條件開放，但她卻因為某個原因還沒回去鍛鍊，還加碼曬露腰照，苦笑如今剩下「微馬甲」。

今年39歲已婚的主播吳宇舒，日前面對三級警戒遲遲未能解除，直率表示心情有些悲觀，表示：「只能自己轉換心情，少出門就在家找樂子吧」，而隨著疫情趨緩，曾坦言戴口罩播報新聞非常吃力的她，日前終於盼到微解封，貼出脫口罩微笑的美照，沒想到馬上收到口罩得「封回去」的通知，讓她無奈表示得繼續等了，「抱歉各位觀眾，今天起又看不見主播表情了」。

而隨著指揮中心宣布解封指日可待，某些行業先行微解封試水溫，健身房就是其中之一，但吳宇舒昨天(7/18)在臉書po文，坦言解禁至今，她還沒去過，「我相信有把握開門的業者，一定能做好防疫，我不去不是怕病毒，是怕戴口罩運動我會昏倒！」。

吳宇舒坦言，在家裡運動的效果還是有差，「徒手運動阻力不夠，很多動作找不到適合的重量和位置」，但最關鍵的點是，在家運動會懶惰，她也秀出近照，穿著紅色運動小可愛與緊身運動長褲，露出蠻腰，雖眾人看了還是稱讚她很美，但身材狀況自己最知道，吳宇舒就坦言「剩下微馬甲了」，還貼了個哭臉符號，表示無奈。