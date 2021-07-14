行駛於大台北區的中興巴士616路線公車司機，因送貨員兒子確診遭感染，雙北緊急匡列56人，新北市長侯友宜14日表示，56個司機、站務員已經快篩出來都是陰性，54人PCR陰性，還有2人PCR今天會出爐。
司機因30餘歲送貨員的兒子11日確診，遭到衛生單位匡列要求居家隔離，12日採檢後確診為陽性，但沒有明顯症狀。根據疫調結果，司機8日到11日休假期間，沒有到公司上班，期間雖有短暫外出，但幾乎都待在家中，目前父子都已送醫治療中；司機太太與兒子兒媳採檢PCR都是陰性，目前也都在居家隔離中。
行駛於大台北區的中興巴士616路線公車司機，因送貨員兒子確診遭感染，雙北緊急匡列56人，新北市長侯友宜14日表示，56個司機、站務員已經快篩出來都是陰性，54人PCR陰性，還有2人PCR今天會出爐。
司機因30餘歲送貨員的兒子11日確診，遭到衛生單位匡列要求居家隔離，12日採檢後確診為陽性，但沒有明顯症狀。根據疫調結果，司機8日到11日休假期間，沒有到公司上班，期間雖有短暫外出，但幾乎都待在家中，目前父子都已送醫治療中；司機太太與兒子兒媳採檢PCR都是陰性，目前也都在居家隔離中。
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