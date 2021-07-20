林口三井Outlet昨日(19)上午接獲通報，館內專櫃人員PCR檢測為陽性，決定自主停業並進行全面清消作業，同時3200名員工自主快篩，且視後續快篩結果決定何時恢復營業。三井Outlet也刊出營業時間調整公告說明，響應政府政策昨停業清消。

新北市長侯友宜對外說明，獲報後就立即啟動疫調並擴大匡列，同時要求三井Outlet立即停業與清消，並要求員工進行篩檢，所有員工全部篩檢完畢，確定是陰性才可復業，這部分一定嚴格的要求業者確實做到。

根據相關疫調，林口三井Outlet確診專櫃員工因與感染者有接觸史，被匡列後進行PCR採檢確認陽性，確診前並無任何症狀。根據1111人力銀行調查數據顯示，疫情打亂企業布局，且對上班族的工作也產生諸多影響，除了染疫風險外，還要面臨荷包縮水，其中以被減薪、減班、無薪假24.5%居冠。在疫情尚未解封前，找工作仍困難，1111人力銀行特闢防疫在家工作職缺機會以及集結全台各地計時工作的1111「兼差打工」，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。