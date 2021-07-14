對於藍營4縣市盼以永齡、台積電模式採購疫苗，但行政院說現階段沒有再開啟新專案的必要，國民黨主席江啟臣今天表示，藍營4縣市委託藥商處理後，都是照程序在走，他們要的不是新開專案，而是照既有的模式，永齡、台積電、慈濟怎麼走我們就怎麼走，行政院說疫苗夠了，這種話不知道聽多少次，其實就是被蔡政府騙夠了。

國民黨桃園市議員黃敬平昨爆料，江啟臣及國民黨執政的南投、台東、花蓮、雲林等縣市首長申請向上海復星採購BNT疫苗，牽線者是台北市長柯文哲。柯昨天直言國民黨執政縣市要與上海聯絡不須透過台北市，「因為他們更熟」。

對此，江啟臣今天受訪直言，那不是事實，藍營4縣市疫苗採購，就是照指揮中心公布須具備的文件，找適合的藥商處理申請工作，所以媒體報導的並不是事實。

至於4縣市申請採購的進度？江啟臣說，這兩天有補件，再次呼籲，我們要的不是新開專案，而是照既有的模式，永齡、慈濟、台積電怎麼走我們就怎麼走。行政院說疫苗夠了，這種話不知道聽多少次，我們就是被你騙夠了，從去年講到現在，政府都在說疫苗足夠，但事實是不只不夠，還都是別人送的。

江啟臣質疑，疫苗難道不應該超買嗎？其他國家在此時此刻都在搶疫苗，很多國家也是超買，朝覆蓋率完成第三劑接種數量來提前布局，目前看來台灣是遠遠不夠。

江啟臣指出，行政院與疫情指揮中心，不要認為現在呼攏騙得了人民，其實資訊透明，需要準備多少疫苗才有足夠的施打覆蓋率，這是人民愈來愈清楚的，在此基礎上，多採購疫苗對我們有利，否則只能等人家捐贈，相信這也不是民眾所樂見。