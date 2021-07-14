提升疫苗施打覆蓋率，蔡英文呼籲：踴躍登記施打。（取自蔡英文臉書）

疫苗施打登記預約系統開始運作，蔡英文總統今天再度呼籲，提升全國疫苗施打覆蓋率，是目前最關鍵的工作，也需要民眾的協助配合。「我要再一次拜託大家，請踴躍登記疫苗施打意願，一起為防疫工作盡一分心力。」

蔡英文在臉書表示，「醫護人員辛苦了，謝謝你們的付出！」她說，昨天，她透過視訊，參與了 醫師公會全聯會主辦的因應疫情應變會議。這段時間以來，醫護人員不但堅守住第一線的崗位，也透過每週的疫情應變會議，持續提供政府在防疫政策上的協助，因為有醫護人員的努力，台灣的疫情，才能夠逐步獲得控制。

蔡英文表示，醫護人員辛苦的付出，令人感佩。看到有人在網路上中傷他們，增加他們的壓力，她深深不以為然。「我要拜託大家，一起來給醫護人員更多的鼓勵和支持。」

在接種疫苗時，她也請大家向醫護人員說聲謝謝。到醫院診所求診時，也請向醫護人員說聲謝謝，她也要感謝醫護人員的家人，「謝謝你們的默默支持和守護。」

現在，如何提升全國疫苗施打覆蓋率，減輕醫護人員的負擔，是最關鍵的工作，也需要民眾的協助配合。她再一次拜託大家，請踴躍登記疫苗施打意願，一起為防疫工作盡一分心力。