立委楊瓊瓔（右二）牽線后里國際青年商會會捐贈450件防護衣。

全國疫情三級警戒四度延長，在立委楊瓊瓔牽線下，潭雅神工業廠商協進會及后里國際青年商會力挺防疫最前線人員，分別募集130萬元及450件防護衣 ，今日上午10點在台中市政府衛生局舉行捐贈儀式，由經濟發展局局長張峯源、衛生局副局長邱惠慈等人代表接受，為身處防疫最前線的人員增添抗疫利器。

楊瓊瓔感謝潭雅神工業廠商協進會及后里國際青年商會的善舉，自掏腰包捐贈防疫基金130萬元及防護衣450套給台中市政府衛生局。她也說，台灣連續幾日疫情趨緩，有望早日解除警戒，這一切歸功於辛苦的醫護人員以及每位認真防疫的人民，大家都值得給自己一個掌聲！

楊瓊瓔提到，在這個決定勝敗的關鍵期還不得鬆懈，因為根據過往數據，疫情的走向總是變幻莫測，所以大家在進行任何活動前，還是應謹記防疫最優先，大家一起為醫護人員加油打氣。

張峯源指出，台中市潭雅神工業廠商協進會黃加再理事長及陳政鴻秘書長發起捐款協助台中市對抗疫情，集結創會理事長暨理監事等共同捐贈130萬元，感謝工商團體與市府攜手抗疫。

黃加再表示，抗疫這條路，沒有人是局外人，在國內新冠肺炎疫情爆發後，第一線防疫人員在酷熱的天氣執行防疫工作非常辛苦，本著取之於社會，用之於社會的精神，共同捐贈臺中市政府新臺幣130萬元，善盡企業社會責任。

后里國際青年商會會長陳志豪強調，青商會略盡棉薄之力，捐出會友集資的450件防護衣給台中市衛生局，為身處防疫最前線的人員增添抗疫利器，既為醫護人員加油打氣。

衛生局副局長邱惠慈說明，社會各界捐款及防疫物資將優先使用在「購買防疫物資、醫護暖心專案、防疫慰勞專案」三大用途，一切公開透明，並將依規定開立收據、公開徵信，期盼公私協力合作，共同度過疫情。