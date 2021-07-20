為解決家長上班無法照顧小孩的困擾，北市府宣布20日起開放北市公私立托嬰中心、公共托育家園降載收托0至2歲嬰幼兒，許多家長相當開心直呼「太好了！」北市社會局長周榆修表示，三級警戒超過2個月，許多家庭面臨照顧需求，托嬰中心員工必須施打疫苗後，才能降載收托，未接種疫苗者要接受篩檢，嚴格督導業者健康監控。

周榆修指出，今天開始往後三天托嬰機構人員施打疫苗陸續屆滿3天，開始降載收托，各項防疫措施仍不可馬虎，盼家長和各單位能配合防疫政策確實落實；社會局指出，因仍在三級警戒，部分家長仍選擇自己帶小孩，據了解，像是文山托嬰中心原實收40位幼童，今日降載收托可收托20位，實到為16位幼童，社會局會優先讓消防醫護人員的子女和有需求的雙薪家庭優先收托，而截至今日已有8成托嬰機構恢復降載收托。

文山托嬰中心主任張瓊鈴表示，全體工作人員7月6日都完成疫苗施打，今已產生抗體，開始降載收托，盼能確保小朋友健康安全，接下來會把防疫做足，26日之後如可以解封也會開始恢復收托。

育有1歲兒的嚴小姐表示，疫情期間只能跟先生輪流工作，在家中照顧孩子蠻崩潰的，沒辦法認真工作，一定要等到小朋友真的去睡覺，才能開始把還沒完成的工作拿出來做。

嚴小姐說，孩子待在家中2個月，每天早上起床就只能在陽台曬太陽，看戶外車子的流動，當作是日常娛樂，非常感謝社會局願意降載收托，雙薪家庭和醫護人員子女是很需要送托的。