美股周二小跌，台積電ADR收漲，台積電(2330)領軍台股開高，早盤由電子權值股以及金融股上揚穩盤，但航運及鋼鐵一度摜壓，早盤一度跌131點下探至接近17700點，但萬海(2615)、陽明(2609)一度相繼翻紅，台股盤中也翻紅，指數仍在17800點以上高檔震盪整理。

美國6月通貨膨脹率較去年同期大增5.4%，創下2008年8月以來最大增幅，引發升息疑慮，美股周二收黑，失守前一日創下的歷史高點。道瓊工業指數下跌107.39點或0.31%，以34888.79點作收。標準普爾指數下滑15.42點或0.35%，收在4369.21點。科技股那斯達克指數下挫55.59點或0.38%，收14677.65點。

台積電隨著台積電ADR開高，台股加權指數14日小幅開高在17892.51點，台積電開高在613元，創4月中以來的新高，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）紛紛走揚，電子股成交比重占早盤大盤逾五成，電子股穩定軍心，帶動台股早盤最高達17940點，但早盤一度受到貨櫃三雄萬海、陽明以及長榮重挫，台股急挫逾百點，隨後在低接買盤進場，萬海、陽明翻紅，也拉抬原物料股的中鋼(2002)跌幅收斂。

台股今早先由電金權值股穩盤，隨後由航運貨櫃先轉強，萬海由重挫變成翻紅，陽明也由近跌停拉到平盤以上，僅列為處置的長榮股價續受到壓制，貨櫃逆勢向上，亦拉抬散裝航運股紛紛止跌甚至翻紅。

台股早盤高點17940點，低點17716點，高低價相差224點，多空激戰，但盤中拉上17800點以及五日線，顯示多方仍略勝一籌。

回顧周三，台積電13日帶領台股盤中來到18018.04點、再創新高，一度上漲203.71點，近中午指數震盪走低，貨櫃三雄跌停，收盤前指數一度翻黑，終場上漲33.19點，收在17847.52點，成交值達6563.75億元。自營商13日買超21.42億元，投信買超5.58億元，外資及陸資買超229.46億元；三大法人合計買超256.46億元。