逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，全球新冠肺炎疫情擴大，加上美國通膨暴增、油價暴跌的拖累，美股19日出現重挫，道瓊指數盤中甚至一度跌逾800點，終場下跌2.09％，摜破季線；那斯達克指數也跳空跌破月均線，費半開低走高，但也在季線之下。

美股目前技術面偏空，台股20日重挫260.51點，收在17528.74點，跌破月均線，且跌破前低，型態已經明顯偏空。台股由於在21日時大盤已回測過月均線，跌破月均線後恐怕不易立即反彈，近期仍建議投資人空手觀望。

個股方面，本周納入投資組合的創惟，遠端辦公商機效應下，USB控制IC出貨量明顯成長，第二季更傳出為反映成本提升，調漲產品單價，股價創高後平盤震盪，惟技術及籌碼面偏多，整理後仍有望持續走高。

選股方面，航運股重挫，陽明法說會19日釋出樂觀訊息，惟股價不漲反跌，貨櫃三雄跌幅都不小且均在月均線之下，顯示航運股資金退潮明顯，不建議低接。

此外，股價20日創高熱門股，則包括禾瑞亞、燁興、吉祥全、笙泉、類比科、南仁湖、光鼎、有益，明顯均為小型股，近期盤面沒有主流，操作難度偏高。