從大陸來台在東吳大學攻讀法律博士的視障生金希，同樣完成鐵馬環島。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

一天騎百里，東吳大學兩盲生9天挑戰896公里。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

鐵馬環島對一般人來說已是一大挑戰，就視障生而言，更是不可能的任務，但東吳大學兩名視障生王士朋、金希，在畢業前利用9天8夜，完成近千里的鐵馬環島的夢想，校方更特地為這段旅程拍攝紀錄片《因為你們，我才能看見》，呈現兩位同學的熱血故事。

「我人生跑馬燈都出來了，因為我不知道未來還有多遠？就是我距離終點還有多遠？」東吳法律系畢業生王士朋回憶，每天破百公里的騎乘和各種上坡、上橋、上壽卡，幾乎讓體能透支到極限，有幾天甚至一下車，連路都快不會走了，但隔天醒來總是能重新恢復。旅程的最後一天，老天爺也沒有因此「款待」他們，從宜蘭騎回台北，一路滂沱大雨，大伙逆風而行，全身被大雨打濕、滿是泥濘。

王士朋說，完成鐵馬環島後最想做的事是洗一場舒服的熱水澡，然後一路睡到中午。他表示，花東縱谷是自己最喜歡的一段路程，除了聞到空氣中飄散的稻香，讓他回憶起美好的童年時光，花東人的人情味更是他前進最大的動力，沿路不斷有老少民眾為他們加油，甚至還有人俏皮地對他喊「後面男生用力踩，要不然你前面女生會累死。」

「騎鐵馬環島，我已經準備第4年了，終於可以在今年成行」，王士朋提到，為了這次的超級任務，勤踩飛輪、訓練肌耐力以及重訓，甚至拿到體能認證，向學校證明自己騎鐵馬環島的可行性。

身為大陸第一位視障律師，同時也是東吳大學法學院博士生的金希表示，環島的過程中，他深深地感受到只要願意去想、願意去努力，沒有什麼目標是做不到的，到台灣念書前，根本沒有想過自己可以騎腳踏車，甚至環島。

或許有人疑惑，盲生無法親眼看到台灣的風景，環島還有意義嗎？王士朋表示，因為自己看不到，所以聽覺、觸覺等感官變得特別敏銳，也可以藉由別人口述、跟當地人互動感受環島氛圍。金希則說：「能完成這個想都不曾想過的夢想挑戰，要感謝全體學員及工作人員的幫助，旅途中邱森家教練會描述沿途的景象，讓他就算看不到，也能感受到臺灣的美。」

東吳大學每年舉辦的單車環島活動邁入第9屆，而今年首度有視障生加入，3月27日到4月4日，9天必須完成896公里的環台行程，等於一天至少要騎百里，兩位盲生熱血達陣，東吳大學也請專業團隊拍攝紀錄片「因為你們，我才能看見」，紀錄下兩位生命鬥士的動人時刻。